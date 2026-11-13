IELTS chỉ còn được cộng tối đa 0,5 điểm khi xét tuyển đại học, từ năm 2028 bỏ hẳn

Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 13/11 công bố Thông tư sửa đổi, bổ sung Quy chế tuyển sinh đại học, với thay đổi đáng chú ý là siết mạnh chính sách cộng điểm cho thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ, giải học sinh giỏi và thành tích đặc biệt.

Cụ thể, những trường đã sử dụng điểm cộng trong các phương thức tuyển sinh từ năm 2026 trở về trước được tiếp tục áp dụng trong năm 2027. Các nhóm được cộng điểm gồm: Thí sinh đoạt giải học sinh giỏi quốc gia nhưng không sử dụng quyền tuyển thẳng; thí sinh có thành tích hoặc năng khiếu đặc biệt; người có chứng chỉ ngoại ngữ hoặc chứng chỉ quốc tế.

Tuy nhiên, tổng điểm thưởng và điểm khuyến khích tối đa chỉ còn 0,5/30 điểm, thay vì mức 3/30 như trước. Từ năm 2028, các trường không được sử dụng điểm cộng trong tuyển sinh đại học.

Như vậy, IELTS không còn là lợi thế để thí sinh được cộng thêm điểm vào tổng điểm xét tuyển. Dù vậy, người có chứng chỉ này vẫn có thể được quy đổi thành điểm môn ngoại ngữ nếu trường đại học áp dụng phương thức đó.

Việc siết điểm cộng được đưa ra trong bối cảnh chính sách quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ giữa các trường còn nhiều khác biệt. Năm ngoái, hơn 37.300 thí sinh sử dụng chứng chỉ tiếng Anh để được cộng điểm, chủ yếu là IELTS. Trong đó, IELTS 6.0 là mức phổ biến nhất với hơn 8.300 thí sinh, nhưng được các trường quy đổi thành tới 26 mức điểm cộng khác nhau, gây tranh luận về công bằng trong tuyển sinh.

Ngoài việc bỏ điểm cộng, Thông tư mới còn giới hạn số phương thức tuyển sinh mà các trường được sử dụng.

Thí sinh có IELTS, giải học sinh giỏi được cộng tối đa 0,5/30 điểm, từ năm 2028 không còn điểm cộng trong tuyển sinh đại học.

Trong năm 2027, mỗi trường được áp dụng tối đa 5 phương thức, không tính xét tuyển thẳng và xét tuyển theo chế độ cử tuyển. Mỗi ngành hoặc chương trình đào tạo được sử dụng tối đa 3 phương thức. Từ năm 2028, con số này giảm còn 2 phương thức mỗi ngành.

Ví dụ, một trường đại học tuyển sinh ngành Công nghệ thông tin năm 2028 chỉ được lựa chọn tối đa hai phương thức, như xét điểm thi tốt nghiệp THPT và điểm thi đánh giá năng lực hoặc học bạ, thay vì triển khai đồng thời nhiều phương thức như hiện nay.

Quy định mới hướng tới thu hẹp sự phân tán trong tuyển sinh, hạn chế tình trạng mỗi ngành sử dụng quá nhiều cách xét tuyển, đồng thời tăng tính minh bạch và công bằng trong cạnh tranh giữa thí sinh.