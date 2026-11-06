IEAE HANOI 2026: Kết nối nguồn hàng điện tử; thiết bị thông minh

Ngân hàng Credit Mutuel Arkea của Pháp cho biết các tin tặc đã đánh cắp khoảng 100 triệu euro trong một vụ tấn công mạng quy mô lớn, và ngân hàng hiện đang nỗ lực thu hồi số tiền trên. Đây là một trường hợp hiếm hoi khi tội phạm mạng thực hiện thành công hành vi đánh cắp tiền từ một ngân hàng chính thống.