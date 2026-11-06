IEAE HANOI 2026: Kết nối nguồn hàng điện tử; thiết bị thông minh
Thị trường điện tử và thiết bị gia dụng Việt Nam tiếp tục tăng trưởng sôi động. Cùng với xu hướng nâng cấp tiêu dùng và sự phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử trong nước, nhu cầu đối với các sản phẩm điện tử 3C, thiết bị nhà thông minh và đồ gia dụng nhỏ ngày càng tăng cao. Nắm bắt xu hướng đó, Chaoyu Expo đã phối hợp cùng Công ty VINEXAD tổ chức Triển lãm quốc tế Điện tử & Thiết bị thông minh Việt Nam (IEAE HANOI 2026), triển lãm diễn ra từ ngày 5 - 7/11/2026 tại sảnh 2–3, Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh, Hà Nội.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/ieae-hanoi-2026-ket-noi-nguon-hang-dien-tu-thiet-bi-thong-minh-246261106135808426.htm