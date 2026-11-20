Eo biển Hormuz. Ảnh: IRNA/TTXVN phát

Trong báo cáo Triển vọng năng lượng thế giới dài 563 trang, IEA chỉ ra rằng chiến sự đã phá vỡ hoàn toàn uy tín của eo biển Hormuz như một hành lang năng lượng tin cậy, khiến khả năng quay trở lại trạng thái trước chiến sự là điều khó xảy ra.

Báo cáo của IEA đã đưa ra các kịch bản mô phỏng tác động của cuộc khủng hoảng năng lượng. Ở kịch bản gián đoạn kéo dài tại Trung Đông, việc các nước đẩy mạnh năng lượng hạt nhân và xe điện có thể khiến cầu dầu mỏ toàn cầu giảm 4,4 triệu thùng/ngày so với mức tiêu thụ trung bình 102,3 triệu thùng/ngày hiện tại. Đặc biệt, việc gia tăng sử dụng xe điện có thể cắt giảm hơn 11 triệu thùng dầu mỗi ngày vào năm 2035.

Ngược lại, nếu các tuyến đường biển khôi phục vào cuối năm 2027 và không có chính sách mới, nhu cầu dầu khí trên thế giới sẽ tiếp tục tăng đến năm 2050, đẩy nhiệt độ toàn cầu tăng 2,9 độ C vào cuối thế kỷ này.

Báo cáo cũng cho biết các quốc gia xuất khẩu dầu khí dự kiến thu về thêm 700 tỷ USD doanh thu trong năm 2026 so với mức trung bình 10 năm qua. Dù việc sử dụng than đá tăng nhẹ trong ngắn hạn, mức tiêu thụ sẽ giảm vào năm 2030 do Trung Quốc tích cực chuyển sang điện gió, Mặt Trời và năng lượng hạt nhân.

Năng lượng hạt nhân đạt mức tăng trưởng cao nhất trong hơn 35 năm qua với khoảng 90 gigawatt công suất đang được xây dựng. Bên cạnh đó, nhu cầu điện từ các trung tâm dữ liệu dự kiến tăng gấp đôi vào năm 2030, khiến lượng phát thải CO2 tăng 70% và gia tăng áp lực lên hệ thống lưới điện của Mỹ và Trung Quốc.