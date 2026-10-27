IEA: Thị trường năng lượng toàn cầu tiếp tục thắt chặt đến năm 2027

Cuộc xung đột tại Trung Đông đã khiến các thị trường năng lượng thắt chặt đến mức giá dầu thô, nhiên liệu và khí tự nhiên khó có thể quay trở lại các mức trước xung đột trong năm 2027, ông Fatih Birol, Giám đốc điều hành Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), nhận định.

"Tôi e rằng không thấy bất kỳ lộ trình khả thi nào cho phép thị trường trong năm tới quay trở lại trạng thái trước khi cuộc chiến này bắt đầu", ông Birol phát biểu tại Hội nghị Tuần lễ Năng lượng Quốc tế Singapore, theo Reuters.

Trong bài phát biểu tại sự kiện, ông Birol cảnh báo các thị trường năng lượng khó có thể nhanh chóng trở lại những điều kiện trước cuộc khủng hoảng hiện nay. Người đứng đầu IEA cho biết thế giới đang đối mặt với một thách thức lớn về an ninh năng lượng khi những tuyến huyết mạch năng lượng chủ chốt toàn cầu chịu sức ép. Ông nhấn mạnh rằng niềm tin hiện là nguồn lực khan hiếm nhất trên các thị trường năng lượng.

Theo người đứng đầu IEA, giá dầu và nhiên liệu cao đang gây sức ép lên nền kinh tế và ngân sách của nhiều quốc gia, đặc biệt là tại châu Á.

Ông Birol cho rằng cuộc khủng hoảng hiện nay sẽ thúc đẩy quá trình chuyển dịch sang "Kỷ nguyên điện hóa", đồng thời đẩy nhanh việc mở rộng công suất điện hạt nhân.

"Giá dầu đang tiến sát mốc 120 USD/thùng, trong khi giá các sản phẩm dầu mỏ còn cao hơn nhiều", người đứng đầu IEA phát biểu tại cuộc họp báo bên lề sự kiện.

"Tôi có thể nói rằng mức giá dầu hiện nay có thể chưa quá cao và vẫn nằm trong khả năng chi trả đối với một số quốc gia, chẳng hạn như ở châu Âu. Tuy nhiên, tại nhiều khu vực khác trên thế giới, giá dầu gần 120 USD/thùng đang gây tác động lớn đến thâm hụt thương mại", ông Birol nhận định.

Theo Báo cáo Thị trường Dầu mỏ tháng 10 của IEA, tình trạng căng thẳng hiện nay trên các thị trường dầu diesel và gasoil dự kiến sẽ kéo dài đến giữa năm sau.

Các nhà phân tích của ngân hàng Morgan Stanley nhận định tuần trước rằng thị trường nhiên liệu toàn cầu sẽ tiếp tục trong tình trạng thắt chặt ít nhất đến giữa năm 2027. Nguyên nhân là trong quý II/2027, các nhà máy lọc dầu dự kiến tiến hành khối lượng bảo dưỡng định kỳ cao bất thường, do nhiều đợt bảo dưỡng đã bị trì hoãn từ năm nay.