IEA: Thị trường năng lượng khó trở lại mức trước xung đột Trung Đông trong năm 2027

Bơm nhiên liệu cho phương tiện tại trạm xăng ở New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN phát

Phát biểu tại Tuần lễ Năng lượng Quốc tế Singapore, ông Birol cho biết ông không nhìn thấy khả năng thị trường năm tới sẽ trở lại như thời điểm trước khi cuộc chiến này bắt đầu. Vì vậy, ông kêu gọi tất cả các chính phủ và giới doanh nghiệp cần phải chuẩn bị sẵn sàng, coi an ninh năng lượng là ưu tiên hàng đầu.

Các cuộc tấn công của lực lượng Houthi tại Saudi Arabia đã đẩy giá dầu thô Brent kỳ hạn lên tới 117 USD/thùng vào ngày 23/10, đạt mức cao nhất trong gần sáu tháng. Dù giá đã hạ nhiệt trong phiên 26/10, mức giá giao dịch vẫn cao hơn khoảng 59% so với thời điểm trước chiến tranh.

Tại một cuộc họp báo, ông Birol chỉ ra rằng giá dầu đang tiệm cận mốc 120 USD/thùng, trong khi giá các sản phẩm tinh chế thậm chí còn cao hơn nhiều. Dù từ chối đưa ra dự báo cụ thể về giá dầu, lãnh đạo IEA cho biết mức giá hiện tại có thể không quá cao và vẫn trong khả năng chi trả đối với một số khu vực như châu Âu, nhưng tại nhiều nơi khác trên thế giới, giá dầu xấp xỉ 120 USD/thùng đang gây ra tác động lớn đến tình trạng thâm hụt thương mại.

Ông Birol cũng bày tỏ sự lo ngại về nhu cầu sử dụng một số loại nhiên liệu trong mùa đông - thời điểm nhu cầu dầu diesel tại một số khu vực thường tăng cao, trong khi nhiều nhà máy lọc dầu lại đang trong giai đoạn bảo trì.

Đối với châu Âu, ông Birol nhận định khu vực này đang phải đối mặt với một mùa đông khắc nghiệt. Việc các nước châu Âu quyết định cắt giảm nhập khẩu khí đốt từ Nga, cộng hưởng với những sự cố mới phát sinh từ cuộc chiến Iran - cụ thể là Qatar (Ca-ta) và Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) không thể xuất khẩu khí đốt như trước - sẽ gây áp lực rất lớn lên thị trường khí đốt.

Người đứng đầu IEA kỳ vọng ngành năng lượng hạt nhân sẽ có sự "trở lại mạnh mẽ" trong bối cảnh khủng hoảng hiện tại. Ông cho biết khảo sát gần đây của IEA cho thấy hiện có 90 GW công suất từ các nhà máy điện hạt nhân đang được xây dựng, đánh dấu mức cao nhất trong 40 năm qua.