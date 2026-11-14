IEA: Thị trường dầu mỏ toàn cầu trở lại dư cung trong quý IV

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Ngoài ra, IEA cũng cung cấp thêm thông tin chi tiết về lượng dầu còn lại trong kế hoạch xả kho dự trữ dầu khẩn cấp kỷ lục mà các nước thành viên của IEA cam kết hồi tháng 3. Theo đó, 71 triệu thùng dầu sẽ được đưa ra thị trường trước cuối tháng 2, trong đó có 15 triệu thùng dầu diesel nhằm giảm bớt tình trạng thắt chặt nguồn cung trên thị trường.

Trong báo cáo hằng tháng, IEA có trụ sở tại Paris - cơ quan tư vấn cho các nước công nghiệp phát triển, cho biết nguồn cung dầu mỏ sẽ đạt trung bình 105 triệu thùng/ngày trong quý IV, cao hơn 1,7 triệu thùng/ngày so với nhu cầu dự báo. Trước đó, IEA từng dự báo thị trường sẽ thiếu hụt nguồn cung trong quý IV.

"Thị trường dầu mỏ đang xuất hiện những dấu hiệu ban đầu cho thấy cán cân cung - cầu dần được tái lập, khi nguồn cung dầu toàn cầu lần đầu tiên vượt nhu cầu kể từ khi cuộc chiến tại Iran bùng nổ", IEA nhận định trong báo cáo.

Báo cáo được đưa ra sau khi xuất hiện những dấu hiệu cho thấy các nhà khai thác dầu vùng Vịnh đang từng bước khôi phục hoạt động xuất khẩu bị gián đoạn kể từ khi xung đột bùng phát vào cuối tháng 2. Các nước này đang sử dụng những biện pháp thay thế, chẳng hạn như hoạt động vận chuyển bí mật qua eo biển Hormuz, trong đó các tàu chở dầu tắt tín hiệu định vị để tránh bị tấn công.

Ở một diễn biến khác, OPEC+ đã khai thác 41,23 triệu thùng dầu thô/ngày trong tháng 10, OPEC cho biết hôm thứ Tư (11/11). Con số này tăng khoảng 2,04 triệu thùng/ngày so với tháng 9 và tương đương 97% sản lượng trước chiến sự hồi tháng 2.

Các nhà phân tích khác cũng dự báo thị trường dầu mỏ sẽ quay trở lại tình trạng dư cung, bất chấp cuộc chiến tại Iran chưa có giải pháp và các cuộc tấn công nhằm vào tàu chở dầu tại vùng Vịnh vẫn tiếp diễn. Tuần trước, JPMorgan dự báo thị trường dầu mỏ toàn cầu sẽ dư cung 1,4 triệu thùng/ngày trong tháng 10.

Giá dầu ở mức cao cũng đã kìm hãm nhu cầu trong năm nay, góp phần khiến cán cân cung - cầu chuyển sang trạng thái dư cung. Theo IEA, nhu cầu dầu mỏ toàn cầu dự kiến giảm 2,7 triệu thùng/ngày trong năm 2026, xuống còn 102,3 triệu thùng/ngày, trước khi phục hồi thêm 2 triệu thùng/ngày vào năm 2027. Dự báo này hầu như không thay đổi so với báo cáo trước đó.

Bên cạnh sản lượng gia tăng từ OPEC+, IEA cũng chỉ ra nguồn cung đang tăng lên từ các quốc gia ngoài nhóm này.

Theo IEA, sản lượng dầu của Mỹ, Canada, Brazil, Argentina và Guyana sẽ tăng 1,6 triệu thùng/ngày trong năm nay. Sang năm 2027, nguồn cung dầu toàn cầu được dự báo tăng 6,6 triệu thùng/ngày, lên 108,1 triệu thùng/ngày, chủ yếu nhờ sản lượng tại khu vực vùng Vịnh tiếp tục phục hồi.

Tuy nhiên, dự báo tăng trưởng nguồn cung năm 2027 đã giảm 1,1 triệu thùng/ngày so với báo cáo tháng trước. Theo IEA, triển vọng thấp hơn này một phần xuất phát từ việc điều chỉnh giảm dự báo sản lượng của Iran. Nước này hiện đang chịu lệnh phong tỏa của Mỹ, khiến hoạt động xuất khẩu dầu bị hạn chế.

Đối với năm 2027, IEA dự báo thị trường dầu mỏ sẽ dư cung khoảng 3,8 triệu thùng/ngày, thấp hơn đôi chút so với mức dư cung 3,94 triệu thùng/ngày được đưa ra trong báo cáo tháng trước.