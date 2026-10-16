IEA tăng tốc giải phóng dầu dự trữ giữa lúc thị trường diesel căng thẳng

Tổng lượng dầu được giải phóng hiện dự kiến vượt mức 400 triệu thùng mà các nước cam kết hồi tháng 3.

Khoảng 330 triệu thùng đã được đưa ra thị trường kể từ khi cuộc khủng hoảng tại eo biển Hormuz bùng phát, dẫn đến đợt xả kho dự trữ phối hợp có quy mô kỷ lục. Các thành viên IEA vẫn còn khoảng 100 triệu thùng cần thực hiện theo kế hoạch được công bố hồi tháng 3. Trong đó, một số quốc gia đã giải phóng lượng dầu vượt cam kết ban đầu, trong khi những nước khác vẫn chưa đưa toàn bộ lượng dầu đã hứa ra thị trường.

Tuy nhiên, quy mô giải phóng dầu diesel khiến thị trường thất vọng.

Các thành viên IEA từng thảo luận phương án giải phóng tới 50 triệu thùng dầu diesel trong gói cung ứng tổng thể 100 triệu thùng, bao gồm dầu thô và các sản phẩm dầu đã qua chế biến. Giá gasoil tại châu Âu tăng sau thông báo hôm thứ Năm, cho thấy giới giao dịch có thể đã kỳ vọng lượng dầu diesel bổ sung được đưa ra thị trường ngay lập tức sẽ lớn hơn.

Mỹ cũng muốn có thêm nguồn cung. Các quan chức nước này đã gây sức ép với những thành viên IEA khác, yêu cầu đưa thêm dầu từ kho dự trữ khẩn cấp ra thị trường, trong bối cảnh giá diesel vẫn ở gần mức cao kỷ lục trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11.

Tây Ban Nha sẽ giải phóng thêm 4,4 triệu thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược trong tháng 10. Đến nay, nước này đã cung cấp 3,7 triệu thùng trong tổng số 11,5 triệu thùng cam kết hồi tháng 3.

Dầu diesel vẫn là mắt xích yếu trong hệ thống cung ứng nhiên liệu toàn cầu.

Những gián đoạn tại các nhà máy lọc dầu ở Trung Đông cùng với sản lượng nhiên liệu của Nga suy giảm đã làm giảm nguồn cung diesel xuất khẩu, ngay cả khi các chuyến hàng dầu thô từ vịnh Ba Tư bắt đầu phục hồi.

Các chính phủ đã đưa khoảng 330 triệu thùng dầu dự trữ khẩn cấp ra thị trường, trong khi khoảng 100 triệu thùng nữa vẫn nằm trong kế hoạch giải phóng.

Dù tiến độ đưa hơn 20 triệu thùng dầu diesel ra thị trường đã được đẩy lên sớm hơn, phản ứng của thị trường cho thấy giới giao dịch rõ ràng kỳ vọng một lượng bổ sung lớn hơn.