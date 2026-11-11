IEA ra mắt Đài quan sát toàn cầu về năng lượng

Theo IEA, kể từ năm 2022, đã ghi nhận khoảng 3.000 sự cố mất điện liên quan đến thời tiết cực đoan và các hiểm họa tự nhiên tại hơn 150 quốc gia. Những sự cố này khiến trung bình khoảng 190 triệu khách hàng sử dụng điện bị gián đoạn cung cấp điện tạm thời mỗi năm. Ảnh: Thắp nến trong cửa hàng ở Barcelona, Tây Ban Nha khi điện bị mất trên diện rộng. (Ảnh: THX/TTXVN)

Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) ngày 11/11 đã ra mắt Đài quan sát toàn cầu về khả năng chống chịu của ngành năng lượng, nhằm giúp các chính phủ và doanh nghiệp nhận diện những rủi ro đe dọa hạ tầng năng lượng, từ thiên tai, thời tiết cực đoan đến các cuộc tấn công mạng và phá hoại.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh nhu cầu điện ngày càng tăng, trong khi các hệ thống năng lượng phải đối mặt với nhiều nguy cơ gián đoạn nguồn cung.

Theo IEA, kể từ năm 2022, cơ quan này đã ghi nhận khoảng 3.000 sự cố mất điện liên quan đến thời tiết cực đoan và các hiểm họa tự nhiên tại hơn 150 quốc gia. Những sự cố này khiến trung bình khoảng 190 triệu khách hàng sử dụng điện bị gián đoạn cung cấp điện tạm thời mỗi năm.

Đài quan sát được xây dựng như một trung tâm dữ liệu và phân tích, cung cấp cơ sở thông tin giúp các nhà hoạch định chính sách và doanh nghiệp xác định những khu vực hạ tầng năng lượng dễ bị tổn thương, đánh giá nguy cơ và xây dựng giải pháp giảm thiểu tác động.

Trong giai đoạn đầu, sáng kiến tập trung vào khả năng chống chịu của hệ thống điện - lĩnh vực đặc biệt quan trọng khi quá trình điện hóa đang diễn ra ngày càng mạnh mẽ trên toàn cầu.

IEA cho biết phạm vi theo dõi sẽ từng bước được mở rộng, bao quát toàn bộ ngành năng lượng, đồng thời cung cấp dữ liệu chi tiết hơn về nguyên nhân và mức độ ảnh hưởng của từng sự cố mất điện. Qua đó, đài quan sát hướng tới xây dựng một cơ sở dữ liệu toàn diện, hỗ trợ việc hoạch định chính sách và định hướng đầu tư nhằm bảo đảm an ninh năng lượng.

Sáng kiến được triển khai nhằm ủng hộ Cam kết điện hóa toàn cầu 35-35 của Chủ tịch Hội nghị lần thứ 31 Các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP31).

Bà Laura Cozzi - Giám đốc phụ trách Tính bền vững, Công nghệ và Triển vọng của IEA - nhấn mạnh tăng cường khả năng chống chịu đang trở thành ưu tiên cấp bách khi các mối đe dọa đối với hệ thống năng lượng ngày càng đa dạng, từ tấn công mạng, hành vi phá hoại đến thời tiết cực đoan.

Theo bà, Đài quan sát toàn cầu sẽ cung cấp cơ sở dữ liệu và bằng chứng mới để hỗ trợ các quyết định chính sách, đồng thời thúc đẩy đầu tư vào an ninh và khả năng chống chịu của ngành năng lượng./.