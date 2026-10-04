IEA giải phóng hơn 80% lượng dầu dự trữ khẩn cấp, G7 tiếp tục 'xả kho'

Giám đốc điều hành IEA Fatih Birol cho biết, hơn 325 triệu thùng dầu từ các kho dự trữ khẩn cấp đã được giải phóng. (Nguồn: Azertag)

Giám đốc điều hành Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) Fatih Birol ngày 3/10 cho biết, các nước thành viên đã giải phóng khoảng 325 triệu thùng dầu trong tổng số 400 triệu thùng cam kết đưa ra thị trường từ tháng 3, tương đương hơn 80% lượng dự trữ khẩn cấp được thống nhất.

Phát biểu với lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7), Giám đốc điều hành IEA nhận định, thị trường năng lượng tiếp tục chịu sức ép đáng kể do khủng hoảng tại eo biển Hormuz, đặc biệt đối với nguồn cung diesel.

Ngoài ra, các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào các nhà máy lọc dầu của Nga đang gây thêm áp lực lên thị trường, khiến nguồn cung diesel thu hẹp và giá tăng.

Trong bối cảnh đó, G7 thống nhất giải phóng thêm 100 triệu thùng dầu và nhiên liệu từ các kho dự trữ khẩn cấp thông qua IEA trong thời gian 4 tháng.

Theo kế hoạch, dầu diesel sẽ được đưa ra thị trường với số lượng lớn ngay trong 20 ngày đầu nhằm nhanh chóng bổ sung nguồn cung.

Đây là bước tiếp theo sau quyết định hồi tháng 3 của IEA về nỗ lực giải phóng 400 triệu thùng dầu dự trữ, được đánh giá là đợt phối hợp đưa dầu dự trữ ra thị trường lớn nhất trong lịch sử của cơ quan này.

Biện pháp khi đó nhằm bù đắp những gián đoạn nguồn cung do xung đột tại Trung Đông.

Bên cạnh việc tăng nguồn cung, G7 nhất trí phối hợp kế hoạch bảo dưỡng các nhà máy lọc dầu và không áp dụng các biện pháp hạn chế xuất khẩu năng lượng giữa các nước thành viên.

Các nhà lãnh đạo cũng yêu cầu IEA theo dõi quá trình triển khai, đánh giá tác động của những biện pháp mới và báo cáo trong vòng 20 ngày.

(theo Anadolu)