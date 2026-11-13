IEA dự báo thị trường dầu thế giới trở lại tình trạng dư cung

Giàn bơm dầu tại mỏ dầu Rmelan ở tỉnh Hasakah, Syria. Ảnh: THX/TTXVN phát

Ngày 13/11, Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) dự báo thị trường dầu mỏ thế giới sẽ trở lại trạng thái dư cung trong quý IV/2026, do hoạt động xuất khẩu tại khu vực Trung Đông phục hồi nhanh hơn tốc độ tăng nhu cầu toàn cầu, bất chấp các vụ tấn công tiếp diễn nhằm vào tàu vận tải.

Trong báo cáo hằng tháng, IEA nhận định nguồn cung dầu toàn cầu trong quý IV sẽ đạt mức trung bình 105 triệu thùng/ngày, cao hơn 1,7 triệu thùng/ngày so với dự báo. Trước đó, cơ quan này từng đưa ra dự báo thị trường sẽ thiếu hụt nguồn cung trong quý cuối năm.

Cũng trong báo cáo, IEA nâng dự báo sản lượng dầu toàn cầu năm 2026 thêm 0,99 triệu thùng/ngày lên mức 101,57 triệu thùng/ngày, cao hơn so với con số 100,65 triệu thùng/ngày trong báo cáo trước đó. Cơ quan này cũng điều chỉnh giảm nhẹ dự báo về nhu cầu dầu toàn cầu năm nay, với mức giảm 2,68 triệu thùng/ngày xuống còn 102,29 triệu thùng/ngày. Bên cạnh đó, cơ quan có trụ sở tại Paris (Pháp) thông báo 71 triệu thùng dầu dự trữ sẽ được giải phóng từ nay đến cuối tháng 2/2027, trong đó có 15 triệu thùng dầu diesel, nhằm hạ nhiệt thị trường năng lượng.

IEA nêu rõ thị trường dầu mỏ đang cho thấy dấu hiệu tái cân bằng, với nguồn cung toàn cầu vượt nhu cầu lần đầu tiên kể từ khi Mỹ và Israel bắt đầu tiến hành chiến dịch quân sự nhằm vào Iran hồi cuối tháng 2. Báo cáo trên được đưa ra sau nhiều tín hiệu cho thấy các nhà sản xuất dầu vùng Vịnh đang khôi phục hoạt động xuất khẩu bị gián đoạn từ khi xung đột nổ ra. Một số nước áp dụng biện pháp ứng phó, chẳng hạn như các tàu chở dầu tắt thiết bị phát tín hiệu định vị để tránh bị tấn công.

Số liệu do Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) công bố ngày 11/11 vừa qua cho thấy liên minh OPEC và các đồng minh, còn gọi là OPEC+, khai thác 41,23 triệu thùng dầu thô/ngày trong tháng 10, tăng khoảng 2,04 triệu thùng/ngày so với tháng 9 và đạt 97% sản lượng hồi tháng 2 trước xung đột.

Ngoài đà tăng sản lượng của OPEC+, IEA cũng lưu ý nguồn cung từ các nước ngoài liên minh này đang đi lên. Cụ thể, sản lượng khai thác từ Mỹ, Canada, Brazil, Argentina và Guyana dự kiến tăng thêm 1,6 triệu thùng/ngày trong năm nay.

Năm 2027, nguồn cung toàn cầu được dự báo tăng 6,6 triệu thùng/ngày lên mức 108,1 triệu thùng/ngày, trong đó sản lượng của vùng Vịnh tăng thêm 5,3 triệu thùng/ngày. IEA dự báo nguồn cung dầu thế giới năm 2027 sẽ cao hơn nhu cầu khoảng 3,8 triệu thùng/ngày, giảm nhẹ so với mức dự báo dư cung 3,94 triệu thùng/ngày trong báo cáo tháng trước.

Nhiều tổ chức phân tích khác cũng dự báo thị trường sẽ quay lại trạng thái dư cung, dù xung đột tại Trung Đông vẫn chưa chấm dứt và các vụ tấn công tiếp diễn nhằm tàu chở dầu Vịnh tiếp tục diễn ra. Tuần trước, ngân hàng JPMorgan dự báo mức dư cung toàn cầu trong tháng 10 đạt 1,4 triệu thùng/ngày.