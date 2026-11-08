Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) dự báo Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) sẽ trở thành quốc gia có sản lượng điện Mặt Trời bình quân đầu người cao nhất thế giới vào năm 2031. Trong khi đó, công suất năng lượng tái tạo tại khu vực Trung Đông được dự báo tăng gấp 3 lần trong 6 năm tới.

IEA dự báo quốc gia dẫn đầu thế giới về điện Mặt Trời bình quân đầu người. Ảnh minh họa: BNEWS/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông và Bắc Phi, báo cáo về năng lượng tái tạo năm 2026 do IEA công bố cho thấy UAE, nền kinh tế lớn thứ hai trong thế giới Arập, dự báo đạt sản lượng điện Mặt Trời bình quân đầu người hơn 4.000 kilowatt-giờ (kWh) vào năm 2031. Australia đứng thứ hai, tiếp đến là Oman, Bulgaria và Qatar. Các vị trí còn lại trong top 10 lần lượt thuộc về Hy Lạp, Áo, Tây Ban Nha, Trung Quốc và Chile.

IEA cho biết tất cả các quốc gia trong top 10 dự báo đạt sản lượng điện Mặt Trời bình quân đầu người ít nhất 2.000 kWh vào năm 2031, cao hơn đáng kể so với mức trung bình toàn cầu khoảng 800 kWh/người. Các chuyên gia IEA nhận định sản lượng điện Mặt Trời bình quân đầu người trên thế giới vào năm 2031 sẽ cao gấp đôi so với mức hiện nay. Tuy nhiên, các quốc gia dẫn đầu vẫn đạt mức cao gấp nhiều lần mức trung bình toàn cầu, cho thấy khoảng cách đáng kể giữa các nước về tốc độ triển khai cũng như khả năng tiếp cận nguồn điện Mặt Trời.

Theo IEA, điện Mặt Trời sẽ đóng góp khoảng 75% tổng công suất năng lượng tái tạo toàn cầu, vốn được dự báo tăng gần 85% đến năm 2031. Cơ quan này ước tính công suất năng lượng tái tạo toàn cầu đạt gần 4.800 GW trong giai đoạn 2026-2031, tăng 57% so với 6 năm trước đó. Trung Quốc tiếp tục là thị trường dẫn đầu, trong khi Ấn Độ vươn lên vị trí thứ hai.

Tại Trung Đông, Saudi Arabia (Arập Xêút), nền kinh tế lớn nhất thế giới Arập, được dự báo tăng quy mô công suất năng lượng tái tạo gấp 5 lần vào năm 2031, tiếp theo là UAE. IEA đánh giá đây là bước chuyển đổi mang tính cơ cấu của thị trường năng lượng khu vực. Xu hướng tăng gấp 3 lần công suất năng lượng tái tạo cũng được dự báo tại châu Phi và Đông Nam Á.

IEA nhận định những mục tiêu đầy tham vọng, lợi ích về an ninh năng lượng, chính sách hỗ trợ và khả năng cạnh tranh ngày càng cao của điện gió, điện Mặt Trời đã góp phần nâng dự báo tăng trưởng năng lượng tái tạo tại các nền kinh tế mới nổi và đang phát triển thêm gần 20% so với báo cáo công bố cách đây một năm.

UAE đang tiếp tục đẩy mạnh phát triển năng lượng tái tạo nhằm đa dạng hóa nền kinh tế. Tại Hội nghị Năng lượng Trung Đông hồi tháng 9 vừa qua, Bộ trưởng Năng lượng và Cơ sở hạ tầng UAE Suhail Al Mazrouei cho biết nước này đã nâng mục tiêu tỷ trọng năng lượng sạch, bao gồm năng lượng tái tạo và điện hạt nhân, lên 35% vào giai đoạn 2030-2031. Theo ông, để đạt mục tiêu này, UAE cần triển khai thêm các dự án mới, tăng cường cạnh tranh và mở rộng cơ hội tham gia sản xuất điện cho khu vực tư nhân.