IEA đẩy nhanh xả kho dầu dự trữ, khoảng 100 triệu thùng sẽ được đưa ra thị trường

Ngày 7/10, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) nhất trí đẩy nhanh tiến độ giải phóng lượng dầu dự trữ đã được công bố trước đó, đồng thời ưu tiên nguồn cung dầu diesel trong bối cảnh thị trường nhiên liệu toàn cầu đối mặt tình trạng thiếu hụt và giá tăng cao.

Theo IEA, khoảng 100 triệu thùng dầu trong tổng lượng dự trữ được cam kết giải phóng hồi tháng 3 vẫn chưa được đưa ra thị trường. Cơ quan này cho biết các quốc gia thành viên ủng hộ việc hoàn tất quá trình xả kho càng sớm càng tốt, song chưa công bố cụ thể lượng dầu thô và dầu diesel sẽ được đưa ra thị trường.

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Giám đốc điều hành IEA Fatih Birol cho biết các chính phủ thành viên đã ủng hộ việc đẩy nhanh tiến độ giải phóng lượng dầu dự trữ nằm trong kế hoạch hành động tập thể được triển khai vào tháng 3/2026. Các thành viên cũng nhất trí, trong phạm vi có thể, ưu tiên giải phóng dầu diesel do tình trạng khan hiếm trên thị trường hiện nay.

IEA trước đó đã khởi động kế hoạch giải phóng khoảng 400 triệu thùng dầu vào tháng 3 nhằm ứng phó với tình trạng thiếu hụt nguồn cung và giá nhiên liệu tăng cao do xung đột tại Iran. Tuy nhiên, không phải toàn bộ lượng dầu được cam kết đã thực sự đến thị trường.

Tình hình càng trở nên căng thẳng khi các cuộc xung đột tại Iran và Ukraine gây thiệt hại cho nhiều cơ sở lọc dầu, đồng thời làm gián đoạn hoạt động vận chuyển bằng tàu chở dầu. Những yếu tố này góp phần đẩy giá dầu diesel lên mức cao kỷ lục tại nhiều thị trường, biến nguồn cung nhiên liệu thành vấn đề kinh tế và chính trị đáng lo ngại.

Động thái mới của IEA được đưa ra sau khi các nước G7 hôm 3/10 nhất trí giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel. Quyết định này làm dấy lên kỳ vọng về việc các quốc gia sẽ tiếp tục đưa thêm dầu từ kho dự trữ chiến lược ra thị trường.

Dù vậy, tuyên bố mới của IEA không nhất thiết đồng nghĩa với một đợt can thiệp mới quy mô 100 triệu thùng. Theo cơ quan này, con số khoảng 100 triệu thùng chủ yếu là lượng dầu đã được cam kết từ kế hoạch tháng 3 nhưng chưa được đưa ra thị trường.

Tại châu Âu, các nước thành viên Liên minh châu Âu cũng thống nhất rằng việc xả kho theo kế hoạch phải nằm trong giới hạn lượng dầu đã được phê duyệt hồi tháng 3, theo một người phát ngôn của Ủy ban châu Âu.

Các thành viên IEA dự kiến sẽ tiếp tục đánh giá và xem xét kế hoạch tại cuộc họp hội đồng quản trị diễn ra vào tuần tới.

IEA là cơ quan điều phối hệ thống dự trữ dầu khẩn cấp giữa các quốc gia công nghiệp hóa. Nhóm G7 hiện gồm Mỹ, Anh, Canada, Pháp, Đức, Italy và Nhật Bản; trong đó Pháp, Đức và Italy là các thành viên EU.