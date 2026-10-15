IEA: 'Cơn khát' dầu diesel có thể kéo dài sang năm 2027

Tàu di chuyển qua eo biển Hormuz. Ảnh: AA/TTXVN phát

Theo truyền thông châu Âu, trong báo cáo tháng công bố ngày 14/10, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cảnh báo thị trường dầu diesel toàn cầu sẽ tiếp tục thiếu hụt trong phần lớn năm 2027. Đà phục hồi nguồn cung dầu tại vùng Vịnh chưa đủ giải tỏa sức ép, khi sản lượng toàn cầu vẫn thấp hơn nhu cầu tiêu thụ.

Giá dầu diesel đã giảm so với mức kỷ lục trên 200 USD/thùng ghi nhận trong tháng 9. Tuy nhiên, các mức giá tham chiếu vẫn cao gần gấp đôi giá dầu thô và mặt bằng trước khủng hoảng.

Nguồn cung nhiên liệu này tiếp tục chịu sức ép từ nhiều phía. Xuất khẩu nhiên liệu của Trung Đông hiện chưa bằng một nửa mức trước chiến tranh, trong khi các nhà máy lọc dầu Nga bị UAV Ukraine tấn công.

Chi phí vận chuyển tăng có thể khiến tình hình khó khăn hơn. IEA cho biết căng thẳng trên thị trường vận tải dầu thô đã lan sang các nhóm tàu chở dầu khác, có nguy cơ đẩy giá dầu diesel giao tới châu Âu, châu Phi và Mỹ Latinh tăng trở lại trong những tuần tới. Đây đều là những thị trường nhập khẩu dầu diesel chủ chốt.

Cơ quan này dự báo, ngoài những thay đổi theo chu kỳ thông thường, lượng tồn kho dầu diesel bị hao hụt khó được bù đắp trước nửa cuối năm 2027.

Nguồn cung Vùng Vịnh phục hồi mong manh

Theo IEA, nguồn cung dầu toàn cầu trong tháng 9 tăng 2,5 triệu thùng/ngày, lên 102,3 triệu thùng/ngày. Động lực chính đến từ xuất khẩu dầu thô vùng Vịnh, với Saudi Arabia dẫn đầu, phục hồi lên hơn 3/4 mức trước chiến tranh. Dù vậy, nguồn cung vẫn thấp hơn nhu cầu khoảng 103,5 triệu thùng/ngày.

Cuộc chiến khởi phát sau các đợt tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran ngày 28/2 vẫn chưa kết thúc. Iran tiếp tục siết hoạt động qua eo biển Hormuz, tuyến đường vận chuyển khoảng 1/5 lượng dầu thế giới, đồng thời gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào tàu thuyền tại đây. Lực lượng Houthi ở Yemen, được Iran hậu thuẫn, cũng tấn công các cơ sở dầu mỏ Saudi Arabia.

Ngày 13/10, Cơ quan Điều hành Thương mại Hàng hải Anh (UKMTO) cho biết một tàu chở dầu và một tàu container đã trúng các vật thể chưa rõ nguồn gốc tại eo biển Hormuz.

Sáng 14/10, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố một tàu chở hơn 2.500 container đã chìm ở phía nam eo biển sau khi trúng thủy lôi và bốc cháy. Lực lượng này cho rằng con tàu đi vào tuyến đường chưa được cho phép, đồng thời cảnh báo những nguy hiểm tiếp diễn tại khu vực.

IEA nhận định các cuộc tấn công mới tại Vùng Vịnh khiến quá trình phục hồi nguồn cung vẫn rất mong manh.

IEA và OPEC khác biệt về triển vọng nhu cầu

IEA dự báo giá cao cùng tăng trưởng kinh tế suy yếu sẽ khiến nhu cầu dầu toàn cầu năm 2026 giảm 2,6 triệu thùng/ngày, xuống 102,4 triệu thùng/ngày. Mức giảm này lớn hơn dự báo 2,5 triệu thùng/ngày được đưa ra tháng trước.

Cơ quan này cũng hạ dự báo mức phục hồi nhu cầu năm 2027 từ 2,6 triệu xuống 2 triệu thùng/ngày. Theo đó, nhu cầu dầu năm tới vẫn thấp hơn khoảng 0,6% so với năm 2025, thay vì vượt nhẹ như dự báo trước.

Trong khi đó, Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) đưa ra đánh giá lạc quan hơn. Ngày 13/10, tổ chức này hạ dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu năm 2026 lần thứ 6 liên tiếp, từ 380.000 xuống 180.000 thùng/ngày, nhưng vẫn dự báo nhu cầu tăng so với năm trước.

Với năm 2027, OPEC nâng dự báo mức tăng nhu cầu từ 2,36 triệu lên 2,55 triệu thùng/ngày, với kỳ vọng các kho dự trữ bị rút cạn trong chiến tranh sẽ được bổ sung trở lại.

IEA cảnh báo, nếu các cuộc xung đột trong khu vực chưa được giải quyết, thị trường dầu có thể tiếp tục trải qua nhiều biến động trong những tháng tới, trước khi có khả năng chuyển sang dư cung vào năm 2027.