IEA cảnh báo nguy cơ thiếu hụt khí đốt kéo dài sang năm 2027

Một cơ sở dự trữ khí đốt tự nhiên tại Hungary. (Ảnh: THX/TTXVN)

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) ngày 3/11 cho biết tình trạng căng thẳng cung cầu trên thị trường khí đốt toàn cầu có thể kéo dài sang tận năm 2027.

Lượng khí đốt dự trữ của châu Âu trước mùa sưởi ấm mùa Đông đang ở mức thấp nhất trong một thập kỷ, khiến tác động của cuộc xung đột giữa Mỹ-Israel và Iran đối với nguồn cung càng nghiêm trọng.

Khi công bố báo cáo “Đánh giá an ninh khí đốt toàn cầu năm 2026,” IEA nhận định lượng dự trữ thấp sẽ khiến châu Âu phụ thuộc nhiều hơn vào nguồn cung khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) toàn cầu để đáp ứng nhu cầu cao điểm, đặc biệt nếu mùa Đông lạnh hơn dự kiến.

Theo báo cáo, nếu thời tiết lạnh hơn mức trung bình và dòng LNG qua eo biển Hormuz tiếp tục bị gián đoạn, lượng khí đốt dự trữ của Liên minh châu Âu (EU) có thể giảm xuống dưới 10% sức chứa khả dụng vào cuối tháng 3/2027.

Dự trữ thấp có thể khiến châu Âu cạnh tranh gay gắt hơn với các nước châu Á và Nam Mỹ (vốn có dự trữ khí đốt không cao) để mua LNG. Tình trạng cạnh tranh này có thể gây sức ép tăng giá trong mùa Đông năm nay.

IEA cho biết lượng dự trữ thấp tại châu Âu cũng có thể làm tăng đáng kể nhu cầu bơm khí vào kho để bổ sung dự trữ trong suốt mùa Hè năm 2027, qua đó kéo dài tình trạng căng thẳng trên thị trường toàn cầu sang tận năm tới.

Giá khí đốt tại châu Á và châu Âu hiện đã tăng lên mức cao nhất kể từ cuộc khủng hoảng nguồn cung giai đoạn 2022–2023. Việc eo biển Hormuz gần như bị phong tỏa đã "đóng băng" hơn 60 tỷ m³ khí đốt từ Qatar và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).

Theo báo cáo, nguồn cung LNG gia tăng, đặc biệt từ Bắc Mỹ, cùng các thỏa thuận giao dịch linh hoạt hơn đã giúp hạn chế tác động của cú sốc nguồn cung tại Hormuz.

Dù vậy, IEA dự báo nguồn cung LNG toàn cầu năm 2026 vẫn giảm khoảng 3%, tương đương gần 20 tỷ m3, so với năm 2025. Đây là mức giảm lớn nhất từ trước đến nay.

Nhu cầu khí đốt toàn cầu dự kiến giảm khoảng 1,5%, tương đương gần 65 tỷ m3. Nguyên nhân là nhu cầu tại Trung Đông bị ảnh hưởng nặng nề, tiêu thụ khí đốt trong công nghiệp tại châu Âu giảm và nhiều nước châu Á chuyển từ khí đốt sang than để phát điện.

IEA nhấn mạnh những kết quả trên cho thấy cần tăng cường hợp tác quốc tế nhằm bảo đảm an ninh nguồn cung khí đốt, ngay cả khi thị trường toàn cầu đang trở nên linh hoạt hơn./.