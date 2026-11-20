Một trạm biến áp tại vùng nông thôn bang Pennsylvania (Mỹ). Ảnh: TTXVN

Theo báo cáo Triển vọng Năng lượng Thế giới 2026 công bố ngày 19-11, lượng điện tiêu thụ của các trung tâm dữ liệu dự kiến đạt khoảng 1.000 terawatt giờ (TWh)/năm vào năm 2030, tương đương mức tiêu thụ điện hiện nay của Nhật Bản.

Đáng chú ý, các trung tâm dữ liệu chuyên phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI) chiếm khoảng 75% mức tăng nhu cầu điện, phản ánh tốc độ phát triển nhanh chóng của công nghệ này.

IEA cảnh báo nhiều dự án tại Phần Lan, Anh và các bang Texas, Virginia của Mỹ có nguy cơ chậm triển khai do thiếu công suất đấu nối. Tại một số khu vực, nhu cầu kết nối của các trung tâm dữ liệu đã vượt công suất phụ tải đỉnh hiện tại.

Để đáp ứng nhu cầu điện toàn cầu, thế giới cần xây dựng thêm 26 triệu km đường dây truyền tải, đồng thời nâng cấp hoặc thay thế 16 triệu km đường dây hiện có vào năm 2035.

Bên cạnh tình trạng thiếu hụt đồng, máy biến áp và cáp điện, IEA dự báo lượng khí thải carbon liên quan đến trung tâm dữ liệu có thể tăng 70% vào năm 2030, đặt ra thách thức lớn đối với mục tiêu giảm phát thải toàn cầu.