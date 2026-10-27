IEA cảnh báo Đông Nam Á phụ thuộc công nghệ năng lượng sạch

Giám đốc điều hành Cơ quan Năng lượng Quốc tế IEA Fatih Birol. Ảnh: PAP/TTXVN

Phát biểu tại Tuần lễ Năng lượng quốc tế Singapore, ông Birol cho biết nhu cầu điện tại các nước ASEAN đang tăng nhanh gấp đôi mức tiêu thụ năng lượng nói chung, do điện khí hóa công nghiệp, nhu cầu sử dụng điều hòa không khí, xe điện và các trung tâm dữ liệu.

Dù không nêu tên các quốc gia chi phối nguồn cung, Trung Quốc hiện là nhà cung cấp hàng đầu thế giới về thiết bị năng lượng tái tạo, xe điện và pin. Theo tổ chức nghiên cứu năng lượng Ember, các nước Đông Nam Á đã chi hơn 20 tỷ USD mua sản phẩm công nghệ năng lượng sạch sản xuất tại Trung Quốc trong năm 2026.

Giám đốc IEA Birol cũng cảnh báo căng thẳng địa chính trị ngày càng chi phối thị trường năng lượng toàn cầu, khiến an ninh năng lượng trở nên quan trọng hơn. Theo ông, xung đột tại Trung Đông đã làm thay đổi mô hình tiêu thụ năng lượng, thúc đẩy sử dụng năng lượng Mặt Trời, than đá, điện hạt nhân và xe điện.

Trong 8 tháng qua, doanh số xe điện toàn cầu bên ngoài Trung Quốc tăng 60% so với xu hướng trước đó, một phần do tác động của xung đột và giá nhiên liệu tăng mạnh. Người đứng đầu IEA nhận định thị trường năng lượng năm 2027 khó có thể trở lại trạng thái trước khi xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran bùng phát.