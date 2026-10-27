Idol Hồng Phúc: Những kết nối phía sau phiên LIVE

Khi người xem không còn là những cái tên trên màn hình

Hồng Phúc (ID TikTok: hongphucnguyen33) đến với livestream từ một cơ duyên tình cờ. Trước đó, cô làm việc trong lĩnh vực điều trị da liễu và chưa có nhiều kinh nghiệm với công việc livestream.

Những ngày đầu, việc đứng trước camera và trò chuyện với những người mình chưa từng gặp mặt là một trải nghiệm không dễ dàng. Hồng Phúc phải học cách tương tác, duy trì không khí trong phòng live và tìm cách để giữ chân người xem.

Phiên live của Hồng Phúc nhận được quà tặng giá trị - Ảnh: nhân vật cung cấp

Trong quá trình ấy, cô nhận được sự giúp đỡ từ một người xem cùng quê. Đây là một kỷ niệm đáng nhớ bởi một người vốn xa lạ trên màn hình lại trở thành người tiếp thêm động lực để cô tự tin hơn trên con đường đã chọn.

Câu chuyện ấy cũng cho thấy một khía cạnh đặc biệt của livestream: những kết nối có thể bắt đầu từ một lượt xem, một câu bình luận, nhưng đôi khi lại để lại dấu ấn lâu dài.

Phía sau màn hình là sự đồng hành của người xem và gia đình

Ở lĩnh vực này, mỗi người xem mang đến một câu chuyện, một cá tính và cách tương tác riêng. Sự hiện diện của họ góp phần tạo nên màu sắc cho từng phiên live, giúp những buổi phát sóng không chỉ là hoạt động của một cá nhân mà còn là không gian giao lưu của cả cộng đồng.

“Người xem có người gửi quà tặng, có người chỉ đơn giản vào nói chuyện với em hằng ngày, có người giúp em lọc bình luận tiêu cực, mỗi người xem đều rất quý giá với em, em trân trọng tất cả”, Hồng Phúc bày tỏ.

Với một Idol Live, những lời động viên đúng lúc hay việc một người xem quay lại sau nhiều phiên live có thể trở thành động lực để Idol tiếp tục cố gắng. Hồng Phúc cho biết, sự ủng hộ không những đến từ người xem mà còn đến từ gia đình của cô, gia đình luôn là hậu phương vững chắc “tiếp lửa” cho cô trên con đường livestream.

Trong quá trình theo đuổi công việc, Hồng Phúc đã đạt được những cột mốc nổi bật như sở hữu danh hiệu LIVE PRO vào đầu năm 2026, Top 1 Hạng đấu Fandom sự kiện LIVE FEST và gần đây nhất là Top 1 Bảng xếp hạng hằng ngày với hơn 1.5 triệu kim cương.

Hồng Phúc đạt Top 1 Bảng xếp hạng TikTokLIVE ngày 19.10.2026 - Ảnh: KingMedia

“Em yêu mọi người nhiều lắm, em mong mọi người sẽ thật vui khi xem những phiên live mà em mang đến. Em muốn gửi lời chúc sức khoẻ, lòng biết ơn sâu sắc và sự yêu thương chân thành nhất đến những anh chị đã và đang đồng hành cùng em trên con đường livestream này”, Hồng Phúc gửi lời đến cộng đồng người hâm mộ.