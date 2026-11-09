IDJ Việt Nam lỗ hơn 45 tỷ đồng sau 9 tháng, dòng tiền kinh doanh âm 218 tỷ

Công ty CP Đầu tư IDJ Việt Nam (HNX: IDJ) ghi nhận kết quả kinh doanh suy giảm mạnh trong 9 tháng đầu năm 2026. Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026, doanh thu thuần của doanh nghiệp đạt gần 108,96 tỷ đồng, giảm 86,7% so với mức 820,77 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Sau khi trừ các khoản chi phí, IDJ Việt Nam báo lỗ sau thuế hơn 45,27 tỷ đồng, trái ngược với khoản lãi gần 23,96 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2025.

IDJ Việt Nam phải nộp hơn 21 tỷ đồng, trong đó gần 6,8 tỷ là tiền chậm nộp

Riêng quý III/2026, doanh thu thuần của doanh nghiệp đạt khoảng 21,08 tỷ đồng, giảm gần 86% so với mức 150,55 tỷ đồng cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế chuyển từ lãi gần 5,86 tỷ đồng sang lỗ hơn 7,61 tỷ đồng.

Trong văn bản giải trình ngày 30/10/2026, IDJ Việt Nam cho biết hoạt động sản xuất kinh doanh chịu nhiều tác động bất lợi, khiến doanh thu bán hàng giảm đáng kể. Trong khi đó, các khoản chi phí liên quan không giảm tương ứng, dẫn đến lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý III chuyển từ lãi sang lỗ.

Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh cũng ghi nhận mức âm lớn hơn so với cùng kỳ. Trong 9 tháng đầu năm 2026, dòng tiền thuần từ hoạt động này âm hơn 218 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước âm khoảng 59 tỷ đồng.

Tại ngày 30/09/2026, tổng tài sản của IDJ Việt Nam đạt hơn 3.211 tỷ đồng, giảm khoảng 65 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, hàng tồn kho ghi nhận hơn 723 tỷ đồng, các khoản phải thu ngắn hạn gần 590 tỷ đồng. Tiền và các khoản tương đương tiền chỉ còn gần 8 tỷ đồng.

Ở phía nguồn vốn, tổng nợ phải trả của doanh nghiệp ở mức hơn 1.319 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm. Vốn chủ sở hữu đạt khoảng 1.892 tỷ đồng.

Cùng thời điểm công bố kết quả kinh doanh, IDJ Việt Nam thông tin về quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế của cơ quan Thuế TP. Hà Nội. Quyết định số 17504/QĐ-HAN-KTr5-XPHC liên quan đến giai đoạn kiểm tra từ năm 2020 đến năm 2024.

Theo quyết định, doanh nghiệp bị phạt gần 1,92 tỷ đồng do vi phạm hành chính về kê khai thuế. IDJ Việt Nam đồng thời phải nộp bổ sung hơn 1,39 tỷ đồng thuế giá trị gia tăng (GTGT), hơn 1,04 tỷ đồng thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) từ hoạt động sản xuất kinh doanh và gần 7,08 tỷ đồng thuế TNDN liên quan đến hoạt động chuyển nhượng bất động sản.

Các khoản tiền chậm nộp gồm gần 6,8 tỷ đồng liên quan đến nghĩa vụ tạm nộp thuế TNDN 1%, gần 759,5 triệu đồng tiền chậm nộp thuế GTGT bổ sung và hơn 2,5 tỷ đồng tiền chậm nộp thuế TNDN bổ sung.

Tổng số tiền phạt, thuế phải nộp bổ sung và tiền chậm nộp theo quyết định là 21.484.633.920 đồng.

Ngoài ra, IDJ Việt Nam còn bị Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt 92,5 triệu đồng theo Quyết định số 646/QĐ-XPHC ngày 27/10/2026 do vi phạm thời hạn công bố báo cáo tài chính riêng, báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã kiểm toán và báo cáo thường niên năm 2025.

Theo đó, tổng số tiền liên quan đến các nghĩa vụ xử lý mà IDJ Việt Nam công bố vượt 21,57 tỷ đồng. Trong đó, khoản hơn 21,48 tỷ đồng theo quyết định của cơ quan thuế bao gồm tiền phạt, thuế truy thu và tiền chậm nộp, không phải toàn bộ là tiền phạt hành chính.