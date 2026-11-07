IDJ Việt Nam: Kinh doanh thua lỗ, bị phạt và truy thu thuế 21,4 tỷ đồng

IDJ lỗ sau thuế hơn 45 tỷ đồng sau 9 tháng

Theo báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất, doanh thu thuần quý III của Công ty Cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam (HNX: IDJ) đạt 21,1 tỷ đồng, giảm 86% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn hàng bán giảm 85,3% xuống 15,7 tỷ đồng. Kết quả, lợi nhuận gộp chỉ còn 5,4 tỷ đồng, giảm 87,8%; biên lợi nhuận gộp cũng giảm từ 29,3% xuống 25,5%.

Doanh thu hoạt động tài chính đạt 377,7 triệu đồng, giảm 61%, toàn bộ là lãi tiền gửi và tiền cho vay. Chi phí tài chính giảm 29,2% xuống 7,9 tỷ đồng, tuy nhiên chi phí lãi vay lại tăng 13,1% lên hơn 6 tỷ đồng. Chi phí tài chính giảm chủ yếu do khoản chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm giảm từ 4,7 tỷ đồng xuống 1,2 tỷ đồng.

Chi phí bán hàng giảm 87,2% xuống 3,4 tỷ đồng, chủ yếu do chi phí marketing, hoa hồng và thưởng nóng bán hàng giảm từ gần 25 tỷ đồng xuống 2,8 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp gần như đi ngang ở mức 4,9 tỷ đồng khi chỉ giảm khoảng 33 triệu đồng so với quý trước. Dù một số chi phí đã giảm, lợi nhuận gộp thấp vẫn khiến lợi nhuận thuần của IDJ từ hoạt động kinh doanh lỗ hơn 10,4 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lãi 2,5 tỷ đồng. Lợi nhuận khác đạt 2,8 tỷ đồng giúp giảm bớt khoản lỗ, qua đó doanh nghiệp ghi nhận lỗ trước thuế và sau thuế cùng ở mức 7,6 tỷ đồng, so với năm ngoái thì IDJ lãi sau thuế 5,9 tỷ đồng.

Báo cáo kết quả kinh doanh quý III của IDJ

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần của IDJ đạt gần 109 tỷ đồng, giảm 86,7% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn hàng bán giảm chậm hơn, ở mức 80,6%, xuống 115,9 tỷ đồng và vẫn cao hơn doanh thu. Vì vậy, doanh nghiệp ghi nhận lỗ gộp 6,9 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lãi gộp 226,9 tỷ đồng. Đây là điểm khác biệt đáng chú ý so với riêng quý III, khi IDJ vẫn có lợi nhuận gộp dương.

Trong 9 tháng, chi phí tài chính, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp lần lượt giảm xuống 27,5 tỷ đồng, 17,1 tỷ đồng và 8,2 tỷ đồng. Tuy nhiên, việc giảm chi phí vẫn không bù được mức suy giảm lợi nhuận gộp. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh chuyển từ lãi 17,3 tỷ đồng sang lỗ 58,8 tỷ đồng.

Kết quả, IDJ lỗ trước thuế và sau thuế 45,3 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi gần 24 tỷ đồng.

Dòng tiền kinh doanh âm hơn 218 tỷ đồng

Theo báo cáo tình hình tài chính hợp nhất tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của IDJ đạt 3.211,7 tỷ đồng, giảm 64,5 tỷ đồng, tương ứng 2% so với đầu năm. Tài sản ngắn hạn đạt 1.467,4 tỷ đồng, giảm 1,5%, trong khi tài sản dài hạn đạt 1.744,3 tỷ đồng, giảm 2,3%.

Cụ thể, các khoản phải thu ngắn hạn đạt 589,8 tỷ đồng, giảm nhẹ 0,7%. Trong đó, phải thu ngắn hạn của khách hàng giảm 3,7% xuống 272,8 tỷ đồng; trả trước cho người bán ngắn hạn giảm 2,3% xuống 275,2 tỷ đồng các khoản phải thu ngắn hạn khác tăng 8,4% lên 82 tỷ đồng, trong đó, trả trước cho Công ty Cổ phần Đầu tư Apec Thái Nguyên đạt 234 tỷ đồng, chiếm khoảng 85% tổng trả trước cho người bán ngắn hạn. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi giảm từ 46,9 tỷ đồng xuống 40,4 tỷ đồng. Tổng các khoản nợ xấu, bao gồm phải thu và cho vay, vẫn ở mức 123,2 tỷ đồng, với giá trị có thể thu hồi khoảng 23,2 tỷ đồng

Hàng tồn kho của IDJ đạt 723,2 tỷ đồng, tăng 1,2% so với đầu năm. Mức tăng này chủ yếu đến từ chi phí sản xuất kinh doanh dở dang, tăng gần 49 tỷ đồng lên 313,5 tỷ đồng. Trong khi đó, thành phẩm bất động sản giảm 12,6% xuống 278,7 tỷ đồng, chủ yếu do giá trị tại dự án Apec Mandala Wyndham Mũi Né giảm từ 250,1 tỷ đồng xuống 209,8 tỷ đồng. Hàng hóa bất động sản giữ nguyên ở mức 130,4 tỷ đồng.

Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 130,3 tỷ đồng sau dự phòng, giảm 17,1%. Trong đó, đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn có giá trị trước dự phòng 186,7 tỷ đồng, gồm tiền gửi có kỳ hạn 80,3 tỷ đồng, cho vay ngắn hạn 99,1 tỷ đồng và lãi cho vay dự thu 7,3 tỷ đồng, dự phòng tương ứng là 59,5 tỷ đồng. Tiền gửi có kỳ hạn giảm 23 tỷ đồng là phần giảm lớn nhất của khoản mục này. Chứng khoán kinh doanh có giá gốc 7,3 tỷ đồng, giảm 34,8% so với đầu năm, dự phòng giảm giá 4,2 tỷ đồng. Tài sản ngắn hạn khác tăng 32,1% đạt 16,1 tỷ đồng, chủ yếu gồm chi phí chờ phân bổ ngắn hạn 4,1 tỷ đồng và thuế giá trị gia tăng được khấu trừ gần 12 tỷ đồng.

Tiền và các khoản tương đương tiền cuối kỳ chỉ còn gần 8 tỷ đồng, giảm 40,1% so với đầu năm. Số dư này gồm tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn gần 7,9 tỷ đồng và tiền mặt 101,4 triệu đồng, doanh nghiệp không ghi nhận khoản tương đương tiền.

Mức giảm tiền được thể hiện rõ trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ khi dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh âm 218,5 tỷ đồng, lớn hơn mức âm 59,3 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước. Trong đó, biến động các khoản phải thu làm giảm dòng tiền 113 tỷ đồng, các khoản phải trả làm giảm 55,7 tỷ đồng và hàng tồn kho làm giảm 8,8 tỷ đồng.

Để bù đắp dòng tiền kinh doanh âm, IDJ có dòng tiền thuần từ hoạt động đầu tư dương 179,5 tỷ đồng, chủ yếu nhờ thu hồi đầu tư góp vốn 156,4 tỷ đồng và thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ 24,6 tỷ đồng. Dòng tiền tài chính dương 33,6 tỷ đồng, do tiền thu từ đi vay đạt 121,2 tỷ đồng, cao hơn tiền trả nợ gốc vay 87,6 tỷ đồng. Sau khi tổng hợp ba hoạt động, lưu chuyển tiền thuần trong kỳ âm 5,3 tỷ đồng, đúng bằng mức giảm tiền và tương đương tiền từ 13,3 tỷ đồng đầu năm xuống gần 8 tỷ đồng cuối kỳ.

Đối với tài sản dài hạn, các khoản phải thu dài hạn đạt 990,8 tỷ đồng, tăng 13,8%, trong đó toàn bộ là phải thu dài hạn khác trong khi phải thu dài hạn của khách hàng giảm gần 15 tỷ đồng về 0. Đầu tư tài chính dài hạn giảm 27,4% xuống 391 tỷ đồng. Trong đó, đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết giảm từ 360,4 tỷ đồng xuống 204,3 tỷ đồng. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác tăng 12 tỷ đồng lên 258,1 tỷ đồng, trong khi dự phòng đầu tư tài chính dài hạn tăng từ 67,7 tỷ đồng lên 71,4 tỷ đồng.

Tài sản cố định đạt 30,6 tỷ đồng, giảm 2,7%, gồm tài sản cố định hữu hình 2,7 tỷ đồng và tài sản cố định vô hình 27,9 tỷ đồng. Bất động sản đầu tư giảm 4,2 tỷ đồng xuống 194,8 tỷ đồng do trích khấu hao, trong khi nguyên giá không thay đổi. Tài sản dở dang dài hạn đạt 30,2 tỷ đồng. Tài sản dài hạn khác đạt 106,9 tỷ đồng, 7,8% so với đầu năm.

Nợ vay tăng

Tại ngày 30/9/2026, nợ phải trả của IDJ đạt 1.319,4 tỷ đồng, giảm 1,4% so với đầu năm và chiếm khoảng 41,1% tổng nguồn vốn. Trong đó, nợ ngắn hạn giảm 7% xuống 950,4 tỷ đồng, còn nợ dài hạn tăng 16,6% lên 369,1 tỷ đồng. Như vậy, mức giảm nợ phải trả chủ yếu nằm ở các nghĩa vụ ngắn hạn, trong khi phần nợ dài hạn lại tăng.

Cụ thể, người mua trả tiền trước ngắn hạn giảm 20,6% xuống 248,8 tỷ đồng. Phần lớn biến động đến từ dự án Apec Mandala Wyndham Mũi Né, với số dư giảm từ 302,9 tỷ đồng xuống 236,5 tỷ đồng. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn giảm 21% xuống 63,8 tỷ đồng, thuế và các khoản phải nộp Nhà nước giảm từ 37 tỷ đồng xuống 27,8 tỷ đồng. Ngược lại, phải trả người bán ngắn hạn tăng 2,4% lên 378,4 tỷ đồng và phải trả ngắn hạn khác tăng 6,7% lên 174,8 tỷ đồng. Khoản phải trả cổ tức, lợi nhuận giữ nguyên ở mức 52,4 tỷ đồng.

Nợ dài hạn tăng chủ yếu do vay và nợ thuê tài chính dài hạn tăng 50,6 tỷ đồng lên 356,1 tỷ đồng. Cụ thể, số dư vay dài hạn trước khi trừ phần đến hạn trả trong 12 tháng tăng từ 353,1 tỷ đồng lên 390,4 tỷ đồng, trong khi phần đến hạn trả giảm từ 47,5 tỷ đồng xuống 34,2 tỷ đồng. Tổng vay ngắn hạn và dài hạn cuối kỳ đạt 419,9 tỷ đồng, tăng 8,7% so với đầu năm.

Đối với vốn chủ sở hữu, IDJ ghi nhận 1.892,3 tỷ đồng, giảm 2,3% so với đầu năm. Vốn góp của chủ sở hữu và thặng dư vốn cổ phần không thay đổi, lần lượt ở mức 1.734,9 tỷ đồng và 1,5 tỷ đồng. Biến động chủ yếu đến từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, giảm 27,4% xuống 120 tỷ đồng do ghi nhận khoản lỗ thuộc cổ đông công ty mẹ gần 45,3 tỷ đồng trong kỳ. Lợi ích cổ đông không kiểm soát gần như đi ngang ở mức 35,9 tỷ đồng.

Đối với nghiệp vụ với các bên liên quan, IDJ ghi nhận tiền khoản mục cung cấp hàng hóa dịch vụ cho công ty TNHH Đầu tư Châu Á-Thái Bình Dương-Bắc Ninh đạt 434,6 triệu đồng, không ghi nhận khoản mục này với các công ty khác. IDJ không ghi nhận tiền mua hàng hóa dịch vụ của công ty CP tập đoàn APEC Group trong khi cùng kỳ năm trước đạt hơn 401,1 triệu đồng. Lãi tiền gửi, tiền cho vay của IDJ với công ty CP tập đoàn APEC Group đạt 40,8 triệu đồng.

IDJ Việt Nam bị truy thu và xử phạt thuế hơn 21,4 tỷ đồng Theo thông tin công bố, ngày 29/10/2026, CTCP Đầu tư IDJ Việt Nam (IDJ Việt Nam) đã tiếp nhận Quyết định số 646/QĐ-XPHC ban hành ngày 27/10/2026 của Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán. Theo đó, IDJ Việt Nam bị phạt 92,5 triệu đồng do không thực hiện đúng thời hạn công bố thông tin đối với ba tài liệu gồm: Báo cáo tài chính riêng năm 2025 đã kiểm toán, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã kiểm toán và Báo cáo thường niên năm 2025. Chỉ một ngày sau, vào 30/10/2026, doanh nghiệp tiếp tục nhận được Quyết định số 17504/QĐ-HAN-KTr5-XPHC về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, được ban hành sau đợt thanh tra thuế đối với giai đoạn 2020-2024. Theo nội dung quyết định, tổng số tiền IDJ Việt Nam phải nộp, bao gồm tiền phạt hành chính, các khoản thuế bị truy thu và tiền chậm nộp, lên tới 21.484.633.920 đồng. Cụ thể, khoản phạt vi phạm hành chính liên quan đến hành vi kê khai thuế là 1.915.865.865 đồng. Bên cạnh đó, doanh nghiệp phải nộp bổ sung 1.393.515.318 đồng thuế giá trị gia tăng (GTGT). Đối với thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), số tiền phải nộp bổ sung từ hoạt động sản xuất, kinh doanh là 1.040.354.585 đồng; riêng hoạt động chuyển nhượng bất động sản là 7.077.209.421 đồng. Ngoài tiền phạt và các khoản thuế truy thu, IDJ Việt Nam còn phải thanh toán tiền chậm nộp thuế với tổng giá trị đáng kể. Trong đó, tiền chậm nộp đối với khoản tạm nộp thuế TNDN 1% là 6.797.227.947 đồng; tiền chậm nộp thuế GTGT bổ sung là 759.504.559 đồng và tiền chậm nộp thuế TNDN bổ sung là 2.500.956.225 đồng. Như vậy, với hai quyết định xử phạt được công bố trong hai ngày liên tiếp, tổng nghĩa vụ tài chính mà IDJ Việt Nam phải thực hiện vượt 21,57 tỷ đồng. Trong đó, khoản liên quan đến vi phạm về thuế chiếm 21,48 tỷ đồng, còn vi phạm quy định về thời hạn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán khiến doanh nghiệp bị phạt thêm 92,5 triệu đồng. Diễn biến kinh doanh của IDJ Việt Nam trong 9 tháng đầu năm 2026 cho thấy những thách thức đáng chú ý về hiệu quả hoạt động và khả năng tạo dòng tiền. Doanh thu sụt giảm mạnh, lợi nhuận gộp chuyển sang âm, trong khi dòng tiền từ hoạt động kinh doanh âm tới 218,5 tỷ đồng, phản ánh áp lực không nhỏ trong việc duy trì nguồn tiền từ hoạt động cốt lõi. Đáng chú ý, lượng tiền và tương đương tiền cuối kỳ chỉ còn gần 8 tỷ đồng, dù doanh nghiệp vẫn ghi nhận hàng nghìn tỷ đồng tài sản. Trong bối cảnh thị trường bất động sản đòi hỏi nguồn vốn lớn và dòng tiền dài hạn, việc kiểm soát công nợ, đẩy nhanh tiến độ thu hồi các khoản phải thu và cải thiện hiệu quả khai thác dự án có ý nghĩa quan trọng đối với khả năng cân đối tài chính của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, việc bị truy thu và xử phạt thuế hơn 21,4 tỷ đồng cũng đặt ra yêu cầu tăng cường công tác quản trị, kiểm soát tuân thủ pháp luật và minh bạch thông tin. Đây không chỉ là vấn đề về nghĩa vụ tài chính mà còn liên quan đến chất lượng quản trị doanh nghiệp, yếu tố cần thiết để hướng tới hoạt động kinh doanh ổn định, minh bạch và phát triển bền vững.