IDC đào tạo CAD/CAM tại 5 xưởng cơ khí doanh nghiệp

Ngày 5/11/2026, Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương) thông tin, Trung tâm Hỗ trợ phát triển công nghiệp (IDC) đã triển khai 5 khóa đào tạo trực tiếp tại 5 doanh nghiệp cơ khí nhỏ và vừa ở Hưng Yên và Bắc Ninh. Chương trình diễn ra từ tháng 8 đến đầu tháng 11/2026, nhằm nâng cao kỹ năng thiết kế, gia công và kiểm soát chất lượng sản phẩm.

Hoạt động thuộc Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2026, hướng đến đội ngũ điều hành, quản lý sản xuất và nhân sự kỹ thuật trong lĩnh vực cơ khí.

Thay vì tổ chức đào tạo tại các cơ sở tập trung, IDC lựa chọn hình thức giảng dạy ngay tại nhà xưởng. Nội dung được xây dựng sau khi khảo sát nhu cầu, thiết bị và quy trình sản xuất của từng doanh nghiệp.

Các khóa học tập trung vào ba nhóm kỹ năng chính, gồm thiết kế với công cụ CAD/CAM, tối ưu hoạt động gia công và đo kiểm chất lượng sản phẩm.

Hoạt động đào tạo tại doanh nghiệp Hawee. Ảnh: IDC

Trong đó, học viên được hướng dẫn rà soát phương án thiết kế, xây dựng đường chạy dao, lựa chọn trình tự gia công và sử dụng thiết bị phù hợp. Nội dung đo kiểm tập trung vào nhận diện yêu cầu kỹ thuật, kiểm tra kích thước và kiểm soát chất lượng chi tiết cơ khí.

Theo IDC, có thời điểm ba lớp học được triển khai song song. Lịch đào tạo được bố trí phù hợp với hoạt động sản xuất nhằm hạn chế ảnh hưởng đến tiến độ giao hàng.

Đáng chú ý, doanh nghiệp tham gia được hỗ trợ toàn bộ chi phí đào tạo. Giảng viên và chuyên gia trực tiếp hướng dẫn trên bản vẽ, thiết bị và sản phẩm thực tế tại nhà xưởng.

Theo báo cáo của đơn vị tổ chức, số học viên tham gia vượt chỉ tiêu đề ra. Toàn bộ học viên kết thúc khóa học đều hoàn thành chương trình và được cấp giấy chứng nhận.

Các doanh nghiệp tham gia đánh giá tích cực về nội dung, phương pháp giảng dạy và hình thức tổ chức tại xưởng. Một số đơn vị mong muốn tiếp tục nhận hỗ trợ đào tạo chuyên sâu.

Học viên tham gia hoạt động thực hành và đánh giá tại lớp. Ảnh: IDC

Tuy nhiên, thông tin công bố chưa nêu tổng số học viên, số giờ đào tạo hoặc các chỉ số đánh giá hiệu quả sản xuất sau chương trình.

Đặc biệt, chưa có dữ liệu so sánh về thời gian gia công, tỷ lệ sản phẩm lỗi, năng suất lao động và chi phí vận hành trước và sau đào tạo. Vì vậy, kết quả hoàn thành khóa học chưa đủ để khẳng định doanh nghiệp đã nâng cao hiệu quả sản xuất.

Hoạt động này nằm trong định hướng phát triển nguồn nhân lực công nghiệp hỗ trợ, hướng tới nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ và cải tiến quy trình sản xuất của doanh nghiệp nhỏ và vừa.

IDC dự kiến tiếp tục đánh giá việc ứng dụng kiến thức tại doanh nghiệp sau đào tạo, đồng thời tổng kết kết quả để xem xét nhân rộng mô hình.

Việc theo dõi các chỉ số sản xuất thực tế sẽ là cơ sở xác định hiệu quả của chương trình, nhất là khả năng giảm lỗi kỹ thuật, rút ngắn thời gian gia công và nâng cao chất lượng sản phẩm cơ khí.