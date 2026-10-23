ICRMAT 2026: Kết nối tri thức, thúc đẩy đổi mới công nghệ và hợp tác quốc tế

Với 225 bài nghiên cứu gửi về từ hơn 10 quốc gia và vùng lãnh thổ, hội thảo tạo diễn đàn trao đổi học thuật, thúc đẩy hợp tác nghiên cứu và tăng cường kết nối giữa quản lý, đổi mới công nghệ với thực tiễn doanh nghiệp.

Toàn cảnh Hội thảo khoa học Quốc tế lần thứ 7: Nghiên cứu về Quản lý và Đổi mới công nghệ 2026 (The 7th International Conference on Research in Management and Technovation, 2026 - ICRMAT 2026).

Hội thảo khoa học quốc tế lần thứ 7 về Nghiên cứu quản lý và Đổi mới công nghệ 2026 (The 7th International Conference on Research in Management and Technovation - ICRMAT 2026) do Trường Đại học Điện lực (EPU), Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội (HaUI) và Đại học Công nghệ MARA (UiTM), Malaysia phối hợp tổ chức.

Sự kiện tập trung vào các lĩnh vực quản lý, kinh doanh, công nghệ và năng lượng, trong bối cảnh chuyển đổi số, sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI) và quá trình chuyển dịch năng lượng đang đặt ra nhiều yêu cầu mới đối với hoạt động quản trị, nghiên cứu và phát triển doanh nghiệp.

Gắn kết nghiên cứu quản lý với đổi mới công nghệ

Phát biểu khai mạc hội thảo, PGS.TS. Nguyễn Lê Cường, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Điện lực, nhấn mạnh vai trò của việc kết hợp nghiên cứu quản lý với đổi mới công nghệ trong bối cảnh các tổ chức phải thích ứng với những thay đổi nhanh chóng của môi trường kinh tế và công nghệ.

PGS.TS. Nguyễn Lê Cường - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Điện lực phát biểu khai mạc Hội thảo ICRMAT 2026.

Theo ông, các chủ đề tại ICRMAT 2026 tạo điều kiện để các nhà khoa học tiếp cận những vấn đề thực tiễn từ nhiều góc độ chuyên môn, chia sẻ kết quả nghiên cứu và mở rộng mạng lưới hợp tác học thuật quốc tế.

Đối với lĩnh vực năng lượng, sự kết hợp giữa năng lực quản lý và đổi mới công nghệ có ý nghĩa thiết thực trong nâng cao hiệu quả vận hành, sử dụng nguồn lực và hỗ trợ quá trình phát triển bền vững. Việc đưa kết quả nghiên cứu vào thực tiễn cũng đặt ra yêu cầu tăng cường liên kết giữa cơ sở giáo dục đại học, doanh nghiệp và các tổ chức nghiên cứu.

ICRMAT 2026 diễn ra trong dịp Trường Đại học Điện lực kỷ niệm 60 năm thành lập (1966-2026). Đây là dấu mốc để Nhà trường tiếp tục thúc đẩy nghiên cứu khoa học, đổi mới công nghệ và hợp tác quốc tế, đồng thời mở rộng kết nối với các đối tác trong nước và nước ngoài.

PGS.TS. Nguyễn Lê Cường bày tỏ mong muốn các đại biểu tích cực trao đổi ý tưởng, chia sẻ kinh nghiệm và tìm kiếm những hướng hợp tác nghiên cứu mới, qua đó hình thành các kết nối học thuật bền vững sau hội thảo.

Kết nối Nhà trường, doanh nghiệp và đối tác quốc tế

Trong khuôn khổ lễ khai mạc, Ban Tổ chức ghi nhận sự phối hợp giữa Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội và Đại học Công nghệ MARA trong quá trình tổ chức hội thảo, đồng thời trao quà tri ân các diễn giả và đơn vị tài trợ.

PGS.TS. Nguyễn Lê Cường - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Điện lực trao quà tri ân và kỷ niệm chương tới Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội và Đại học Công nghệ MARA.

Các đơn vị đồng hành gồm Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank), Công ty Cổ phần MISA, Công ty Cổ phần Vinpearl và Công ty Điện lực Hà Đông. Sự tham gia của các đơn vị góp phần hỗ trợ công tác tổ chức, đồng thời cho thấy vai trò của doanh nghiệp trong việc đồng hành cùng các hoạt động nghiên cứu và trao đổi học thuật.

Nghi thức trao cờ đăng cai ICRMAT 2027 cũng được tổ chức, đánh dấu sự chuyển tiếp giữa hai kỳ hội thảo và mở ra kỳ vọng tiếp tục mở rộng mạng lưới hợp tác trong cộng đồng nghiên cứu quốc tế.

Nghi thức trao cờ đăng cai ICRMAT 2027.

Trong bối cảnh công nghệ thay đổi nhanh chóng, việc tăng cường kết nối giữa cơ sở giáo dục đại học, giới nghiên cứu và doanh nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với quá trình chuyển giao tri thức, xác định nhu cầu thực tiễn và phát triển các giải pháp phù hợp.

Những diễn đàn học thuật như ICRMAT góp phần tạo điều kiện để các bên chia sẻ kinh nghiệm, nhận diện vấn đề mới và tìm kiếm cơ hội hợp tác.

Với các nội dung trao đổi đa dạng, sự tham gia của diễn giả quốc tế và hệ thống phiên báo cáo chuyên ngành, ICRMAT 2026 tiếp tục thúc đẩy đối thoại giữa nghiên cứu quản lý và đổi mới công nghệ.

Các đại biểu chụp ảnh tại chương trình.

Hội thảo đồng thời tạo thêm cơ hội để Trường Đại học Điện lực cùng các đối tác trong nước và quốc tế mở rộng hợp tác nghiên cứu, gắn hoạt động khoa học với yêu cầu thực tiễn và hướng tới phát triển bền vững trong giai đoạn mới.

Ba báo cáo keynote tập trung vào những vấn đề nổi bật của nền kinh tế số

Sau lễ khai mạc, chương trình báo cáo chính diễn ra với sự tham gia của các diễn giả quốc tế. Ba báo cáo keynote đề cập những vấn đề đang thu hút sự quan tâm của giới nghiên cứu và cộng đồng doanh nghiệp, gồm quản lý tài chính trong đổi mới công nghệ, tính xác thực của các cam kết phát triển bền vững và hoạt động khởi nghiệp trong nền kinh tế số.

GS.TS. Sharifah Norzehan Syed Yusuf đến từ Đại học Công nghệ MARA (UiTM), Malaysia trình bày báo cáo tại Hội thảo.

Mở đầu chương trình, GS.TS. Sharifah Norzehan Syed Yusuf, đến từ Đại học Công nghệ MARA (UiTM), Malaysia, trình bày báo cáo “Tích hợp quản lý tài chính với đổi mới công nghệ: Chiến lược cho doanh nghiệp sẵn sàng thích ứng với tương lai”.

Từ góc độ kế toán quản lý chiến lược, rủi ro và đạo đức, diễn giả phân tích vai trò của quản lý tài chính trong việc chuyển hóa đầu tư công nghệ thành giá trị cụ thể cho doanh nghiệp.

Theo nội dung trình bày, công nghệ có thể làm thay đổi phương thức vận hành, nhưng hiệu quả đầu tư vẫn phụ thuộc vào khả năng đánh giá lợi ích, kiểm soát rủi ro và lựa chọn chiến lược phù hợp.

Một vấn đề đáng chú ý được đề cập là hoạt động kinh doanh trên nền tảng số của các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME). Việc tiếp cận khách hàng thông qua các nền tảng trực tuyến có thể mở rộng thị trường và tạo cơ hội tăng doanh thu. Tuy nhiên, doanh nghiệp cũng phải tính đến phí nền tảng, chi phí logistics, hàng hóa bị trả lại và tình trạng chậm thanh toán.

Những khoản chi phí này có thể làm giảm biên lợi nhuận và gia tăng áp lực lên vốn lưu động. Vì vậy, mở rộng hoạt động trên môi trường số cần đi cùng năng lực quản trị tài chính, phân tích chi phí và đánh giá hiệu quả đầu tư, thay vì chỉ dựa vào mức tăng doanh thu.

PGS.TS. Nazim Hussain, Phó Giáo sư chuyên ngành Kế toán bền vững tại Đại học Groningen, Hà Lan, trình bày báo cáo.

Tiếp nối chương trình, PGS.TS. Nazim Hussain, Phó Giáo sư chuyên ngành Kế toán bền vững tại Đại học Groningen, Hà Lan, trình bày báo cáo “Hành vi tô xanh và bằng chứng từ thị trường trái phiếu doanh nghiệp”.

Báo cáo tập trung vào hiện tượng “tẩy xanh” (greenwashing), tức việc doanh nghiệp đưa ra những tuyên bố về môi trường có thể gây hiểu lầm hoặc không tương xứng với hành động thực tế.

Từ góc độ phát triển bền vững doanh nghiệp, quản trị công ty và kinh tế tuần hoàn, nghiên cứu xem xét cách thị trường trái phiếu phản ứng trước khoảng cách giữa cam kết môi trường và kết quả thực hiện.

Chủ đề này đặt ra vấn đề về tính minh bạch và độ tin cậy của thông tin phát triển bền vững. Trong bối cảnh các tiêu chí môi trường ngày càng được quan tâm trong quyết định đầu tư, việc công bố thông tin cần gắn với bằng chứng có thể kiểm chứng, phương pháp đánh giá rõ ràng và trách nhiệm giải trình của doanh nghiệp.

PGS.TS. Anne Yenching Liu, Khoa Quản trị Kinh doanh, Đại học Khoa học và Công nghệ Quốc gia Yunlin, Đài Loan trình bày tại sự kiện.

Báo cáo keynote thứ ba do PGS.TS. Anne Yenching Liu, thuộc Khoa Quản trị Kinh doanh, Đại học Khoa học và Công nghệ Quốc gia Yunlin, Đài Loan, trình bày, với chủ đề “Tái định hình hoạt động khởi nghiệp: Cạnh tranh và phát triển trong nền kinh tế xã hội và số”.

Với các hướng nghiên cứu về khởi nghiệp, thương mại xã hội, bán lẻ thông minh, thương mại điện tử, hành vi người tiêu dùng và niềm tin trên nền tảng số, diễn giả tập trung phân tích cách trí tuệ nhân tạo, thiết bị thông minh và dịch vụ di động đang tác động đến hoạt động cạnh tranh và tăng trưởng của doanh nghiệp khởi nghiệp.

Sự phát triển của các công nghệ này mở ra cơ hội cải thiện khả năng tiếp cận khách hàng, nâng cao trải nghiệm người dùng và đổi mới mô hình kinh doanh. Tuy nhiên, hiệu quả ứng dụng còn phụ thuộc vào năng lực tổ chức, khả năng thích ứng của doanh nghiệp và mức độ xây dựng niềm tin trong môi trường số.

Ba báo cáo cho thấy đổi mới công nghệ không chỉ là câu chuyện đầu tư thiết bị hay triển khai các giải pháp kỹ thuật. Quá trình này còn đòi hỏi năng lực quản trị, kiểm soát rủi ro, minh bạch thông tin và khả năng thích ứng với những thay đổi của thị trường.

Mở rộng trao đổi học thuật qua 10 phiên báo cáo song song

Sau các báo cáo keynote, phần thảo luận do PGS.TS. Lê Anh Tuấn, Trưởng khoa Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Điện lực, chủ trì, tạo điều kiện để các đại biểu trao đổi và làm rõ những vấn đề nghiên cứu được đề cập.

PGS.TS. Lê Anh Tuấn - Trưởng khoa Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Điện lực chủ trì phần thảo luận tại Hội thảo.

Theo chương trình hội thảo, 60 bài nghiên cứu được các tác giả xác nhận tham gia trình bày tại 10 phiên học thuật song song. Các phiên tập trung vào những vấn đề chuyên ngành thuộc lĩnh vực quản lý, kinh doanh, công nghệ và năng lượng, tạo không gian để các nhà nghiên cứu chia sẻ kết quả, thảo luận phương pháp tiếp cận và tìm kiếm hướng nghiên cứu mới.

Việc tổ chức các phiên song song giúp mở rộng phạm vi trao đổi chuyên môn, đồng thời tạo cơ hội để các nhà khoa học có cùng mối quan tâm kết nối và phát triển ý tưởng hợp tác. Đây cũng là một trong những hình thức quan trọng để thúc đẩy trao đổi tri thức, đối chiếu kết quả nghiên cứu và tăng cường khả năng ứng dụng các phát hiện khoa học vào thực tiễn.

Với 225 bài nghiên cứu gửi về từ hơn 10 quốc gia và vùng lãnh thổ, ICRMAT 2026 thể hiện sự quan tâm của cộng đồng nghiên cứu đối với các vấn đề giao thoa giữa quản lý và đổi mới công nghệ. Tuy nhiên, giá trị của hội thảo không chỉ nằm ở số lượng bài tham gia, mà còn ở chất lượng trao đổi học thuật, khả năng phát triển các kết quả nghiên cứu và cơ hội hình thành những hợp tác lâu dài.