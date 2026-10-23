ICRMAT 2026: Kết nối nghiên cứu quản lý với đổi mới công nghệ và chuyển dịch năng lượng

Hội thảo khoa học quốc tế lần thứ 7 về Nghiên cứu quản lý và Đổi mới công nghệ năm 2026 (The 7th International Conference on Research in Management and Technovation – ICRMAT 2026) quy tụ khoảng 200 đại biểu trong nước và quốc tế, gồm lãnh đạo Bộ Công Thương, đại diện các cơ sở giáo dục đại học, viện nghiên cứu, chuyên gia và nhà khoa học.

Là một trong ba đơn vị phối hợp tổ chức, Trường Đại học Điện lực (EPU) góp phần thúc đẩy kết nối học thuật, mở rộng mạng lưới hợp tác quốc tế và tăng cường trao đổi nghiên cứu liên ngành, đặc biệt trong bối cảnh chuyển đổi số và chuyển dịch năng lượng đang đặt ra nhiều yêu cầu mới đối với hoạt động quản lý, sản xuất và kinh doanh.

ICRMAT 2026 ghi nhận 225 bài nghiên cứu. Ảnh: Thanh Bình

225 bài nghiên cứu gửi về từ hơn 10 quốc gia và vùng lãnh thổ

ICRMAT 2026 ghi nhận 225 bài nghiên cứu gửi về từ hơn 10 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong đó, các tác giả của 60 bài nghiên cứu đã xác nhận tham gia, với các báo cáo dự kiến được trình bày tại 10 phiên học thuật. Những con số này cho thấy sự quan tâm của cộng đồng nghiên cứu đối với các vấn đề quản lý, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong bối cảnh phát triển hiện nay.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Thanh Bình

Hội thảo tập trung vào nhiều lĩnh vực như kế toán, kiểm toán; lãnh đạo và quản trị nguồn nhân lực; marketing, thương hiệu và thương mại điện tử; tài chính; quản lý vận hành và chuỗi cung ứng; khởi nghiệp và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp; quản lý công nghệ, đổi mới sáng tạo; quản lý năng lượng và sử dụng năng lượng hiệu quả.

Thông qua các phiên thảo luận và báo cáo khoa học, hội thảo là diễn đàn để các nhà nghiên cứu chia sẻ kết quả, cập nhật xu hướng mới, trao đổi kinh nghiệm và đề xuất giải pháp có tính ứng dụng. Qua đó, góp phần tăng cường kết nối giữa nghiên cứu khoa học với thực tiễn quản lý, sản xuất, kinh doanh, đồng thời thúc đẩy hợp tác giữa các cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu và doanh nghiệp.

Gắn kết quản lý, đổi mới công nghệ với bài toán năng lượng

Phát biểu về ý nghĩa của hội thảo, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Điện lực, PGS. TS Nguyễn Lê Cường nhấn mạnh, chuyển đổi số và chuyển dịch năng lượng đang làm thay đổi cách thức vận hành cũng như quá trình ra quyết định của các tổ chức. Thực tiễn này đặt ra yêu cầu đối với các nghiên cứu phải tăng cường sự gắn kết giữa quản lý và đổi mới công nghệ, đồng thời đáp ứng những vấn đề phát sinh từ thực tiễn.

PGS. TS Nguyễn Lê Cường - Phó hiệu trưởng Trường Đại học Điện lực phát biểu. Ảnh: Thanh Bình

Với các chủ đề bao quát lĩnh vực kinh doanh, quản lý, công nghệ và năng lượng, ICRMAT 2026 tạo cơ hội để các nhà khoa học trao đổi kết quả nghiên cứu, tiếp cận những thách thức từ nhiều góc độ chuyên môn và tìm kiếm hướng giải quyết phù hợp.Đối với Trường Đại học Điện lực, sự kết nối giữa quản lý và đổi mới công nghệ có ý nghĩa thiết thực đối với hoạt động đào tạo, nghiên cứu trong lĩnh vực năng lượng. Do đó, những trao đổi tại hội thảo sẽ góp phần giúp nhà trường nâng cao chất lượng quản lý, thúc đẩy sử dụng năng lượng hiệu quả và hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.

Hội thảo diễn ra trong dịp kỷ niệm 60 năm thành lập (1966–2026) của Trường Đại học Điện lực. Đây là một trong những hoạt động góp phần hiện thực hóa định hướng phát triển nhà trường theo mô hình đại học ứng dụng, gắn kết đào tạo với nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.

Thông qua việc phối hợp tổ chức ICRMAT 2026, EPU tiếp tục thúc đẩy mở rộng hợp tác với các cơ sở giáo dục đại học, tổ chức khoa học trong nước và quốc tế; nâng cao chất lượng nghiên cứu, tăng cường trao đổi học thuật và phát huy khả năng ứng dụng tri thức vào thực tiễn.

Sự kiện cũng là dịp để Nhà trường chia sẻ định hướng phát triển, quảng bá năng lực nghiên cứu và tăng cường kết nối với cộng đồng học thuật quốc tế, góp phần tạo động lực cho chặng đường phát triển tiếp theo.