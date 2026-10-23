ICRMAT 2026 kết nối nghiên cứu công nghệ và chuyển dịch năng lượng
Sáng 23/10, Hội thảo khoa học quốc tế lần thứ 7: Nghiên cứu về quản lý và đổi mới công nghệ 2026 (ICRMAT 2026) đã khai mạc tại Hà Nội với sự tham dự của khoảng 200 đại biểu trong nước và quốc tế. Hội thảo tạo diễn đàn trao đổi học thuật, kết nối nghiên cứu và tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực quản lý, công nghệ và đổi mới sáng tạo.
Nguồn Công Thương: https://media.congthuong.vn/icrmat-2026-ket-noi-nghien-cuu-cong-nghe-va-chuyen-dich-nang-luong-478274.media