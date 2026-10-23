ICRMAT 2026 kết nối nghiên cứu công nghệ và chuyển dịch năng lượng

Hiện diện trong các lĩnh vực từ bao bì, xây dựng, giao thông đến điện tử, y tế và nông nghiệp, nhựa đã trở thành một trong những vật liệu quan trọng của nền kinh tế hiện đại. Để tiếp tục tạo ra giá trị, ngành nhựa không chỉ cần phát triển năng lực sản xuất mà còn phải sử dụng tài nguyên hiệu quả, thúc đẩy thu gom - tái chế và quản lý có trách nhiệm trong toàn bộ vòng đời sản phẩm.