ICO: Việt Nam trở thành động lực tăng trưởng xuất khẩu cà phê toàn cầu

Robusta Việt Nam dẫn dắt đà tăng xuất khẩu cà phê toàn cầu

Trong báo cáo mới nhất, ICO cho biết xuất khẩu cà phê nhân xanh toàn cầu trong tháng 7 tăng 6,3% so với cùng kỳ năm trước, đạt 10,76 triệu bao (loại 60 kg), nhờ sự tăng trưởng mạnh trong xuất khẩu cà phê robusta, loại thường được sử dụng trong sản xuất cà phê hòa tan.

Đây là tháng thứ tư ghi nhận tăng trưởng tích cực trong 10 tháng đầu niên vụ 2025-2026 (từ tháng 10/2025 đến tháng 7/2026). Tuy nhiên, xuất khẩu cà phê nhân xanh lũy kế từ đầu niên vụ vẫn giảm nhẹ 0,4%, đạt 106,2 triệu bao.

Xét theo chủng loại, xuất khẩu cà phê robusta tăng vọt 32% lên gần 5 triệu bao trong tháng 7, chủ yếu nhờ xuất khẩu từ Việt Nam, nước sản xuất robusta hàng đầu thế giới, tăng tới 87,4% lên 2,4 triệu bao. Brazil cũng đóng góp tích cực, với xuất khẩu tăng 83,7%, từ 0,47 triệu bao lên 0,86 triệu bao.

Xuất khẩu cà phê nhân xanh toàn cầu trong 10 tháng đầu niên vụ 2025-2026 (tháng 10/2025 đến tháng 7/2026)

Nguồn: ICO

Ngược lại, xuất khẩu cà phê arabica, loại cà phê có hương vị dịu hơn và chủ yếu được sử dụng cho các hỗn hợp rang xay, giảm 8,9%, xuống 5,8 triệu bao. Nguyên nhân chủ yếu do xuất khẩu nhóm arabica chế biến tự nhiên Brazil giảm 10%, arabica chế biến ướt Colombia giảm 11,1% và arabica khác giảm 6,7%.

Với kết quả này, tỷ trọng arabica trong tổng xuất khẩu cà phê nhân xanh lũy kế 10 tháng đầu niên vụ 2025-2026 giảm xuống 59,7%, so với 63,6% trong cùng kỳ niên vụ trước.

Tỷ trọng cà phê arabica và robusta trong tổng xuất khẩu cà phê nhân xanh toàn cầu 10 tháng đầu niên vụ 2025-2026

Nguồn: ICO

Nhìn chung, cà phê nhân xanh là dạng cà phê được xuất khẩu nhiều nhất, chiếm 86,9% tổng lượng xuất khẩu toàn cầu trong 10 tháng đầu niên vụ 2025-2026. Tuy nhiên, tỷ trọng cà phê hòa tan và cà phê rang đang tăng lên, lần lượt chiếm 12,6% và 0,5%.

Trong tháng 7, xuất khẩu cà phê rang trong tăng 70,6% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 0,07 triệu bao.

Trong khi đó, xuất khẩu cà phê hòa tan sau khi liên tục tăng cao trong những tháng trước đang có xu hướng chậm lại, đạt 1,4 triệu bao trong tháng 7, giảm 16,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Việt Nam và Brazil là hai nước xuất khẩu cà phê hòa tan lớn nhất, với lượng xuất khẩu lần lượt đạt 0,38 triệu bao và 0,36 triệu bao.

Như vậy, xuất khẩu cà phê các loại toàn cầu (bao gồm cà phê nhân, cà phê hòa tan và cà phê đã rang) đạt 12,2 triệu bao trong tháng 7, tăng 3,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Qua đó, nâng tổng lượng xuất khẩu lũy kế trong 10 tháng đầu niên vụ lên mức 118,4 triệu bao, giảm nhẹ 0,04% so với cùng kỳ niên vụ trước.

Cơ cấu chủng loại cà phê xuất khẩu toàn cầu trong 10 tháng đầu niên vụ 2025-2026

Nguồn: ICO

Xuất khẩu tiếp tục phân hóa giữa các khu vực

Theo ICO, xét theo khu vực, châu Á và châu Đại Dương là động lực chính thúc đẩy xuất khẩu cà phê toàn cầu tăng trong tháng 7, với mức tăng 17,6%, lên 4,4 triệu bao. Lũy kế 10 tháng đầu niên vụ, xuất khẩu của khu vực đạt 43,6 triệu bao, tăng so với 38,3 triệu bao của cùng kỳ vụ trước.

Đà tăng của khu vực chủ yếu đến từ Việt Nam, nơi xuất khẩu tăng tới 43,7% trong tháng 7, đạt 2,8 triệu bao. Tính chung 10 tháng đầu niên vụ 2025-2026, xuất khẩu cà phê của Việt Nam đạt 28,1 triệu bao, tăng 17,7% so với 23,9 triệu bao của cùng kỳ niên vụ trước.

Xuất khẩu cà phê các loại của khu vực Nam Mỹ cũng tăng 3,1% trong tháng 7, lên 4,6 triệu bao. Đây là tháng thứ ba liên tiếp khu vực ghi nhận tăng trưởng xuất khẩu dương so với cùng kỳ.

Tại khu vực, Brazil - quốc gia xuất khẩu cà phê lớn nhất thế giới, ghi nhận mức tăng 10,9%, lên 3,1 triệu bao. Đây là tháng thứ tư liên tiếp Brazil ghi nhận tăng trưởng dương, sau 16 tháng liên tục tăng trưởng âm.

Mức tăng của Brazil bù đắp cho sự sụt giảm 14,7% xuống còn 1 triệu bao của Colombia. Trong tháng 7, sản lượng cà phê của Colombia bất ngờ giảm so với tháng trước, trái với xu hướng theo mùa thường thấy trong 15 niên vụ cà phê gần đây.

Xuất khẩu cà phê của các khu vực trong 10 tháng đầu niên vụ 2025-2026

Nguồn: ICO

Trong khi đó, xuất khẩu cà phê của khu vực châu Phi ghi nhận mức giảm 6,7% trong tháng 7, xuống còn 1,9 triệu bao. Đây đã là tháng thứ năm liên tiếp khu vực này ghi nhận tăng trưởng âm. Lũy kế 10 tháng đầu niên vụ, xuất khẩu cà phê của khu vực này giảm xuống còn 14,7 triệu bao so với mức 15,9 triệu bao của cùng kỳ năm trước.

Sự sụt giảm của khu vực chủ yếu đến từ Ethiopia và Uganda. Tổng xuất khẩu của hai nước này ước đạt 1,5 triệu bao trong tháng 7, giảm 15,9% so với cùng kỳ năm 2025.

Uganda bước vào niên vụ cà phê hiện tại sau khi ghi nhận kết quả xuất khẩu kỷ lục 8,3 triệu bao trong niên vụ 2024-2025. Trong khi đó, khối lượng xuất khẩu bình quân hằng năm của nước này trong 4 niên vụ trước đó chỉ là 6,2 triệu bao, và mức cao nhất từng ghi nhận là 6,5 triệu bao trong niên vụ 2020-2021

Kết quả đặc biệt tích cực của Uganda trong niên vụ 2024-2025 được hỗ trợ bởi sản lượng tăng và việc giải phóng hàng tồn kho ra thị trường trong bối cảnh giá cà phê quốc tế ở mức cao. Do đó, sự sụt giảm xuất khẩu so với cùng kỳ gần đây của Uganda có thể được nhìn nhận là sự điều chỉnh về mức bình thường sau một năm tăng đột biến, thay vì dấu hiệu cho thấy ngành cà phê nước này đang suy giảm trên diện rộng.

Tương tự châu Phi, xuất khẩu cà phê các loại từ khu vực Caribe, Mexico & Trung Mỹ giảm 15,9% trong tháng 7, xuống 1,4 triệu bao. Đây là tháng thứ ba liên tiếp khu vực ghi nhận tăng trưởng âm.

Xuất khẩu của Nicaragua khởi đầu niên vụ cà phê 2025-2026 khá tích cực, tăng trưởng trong 6 tháng đầu niên vụ. Tuy nhiên, trong 4 tháng gần đây, xuất khẩu đã chuyển sang xu hướng giảm.

Do đó, xuất khẩu lũy kế 10 tháng đầu niên vụ của Nicaragua giảm 5,6%, xuống 2,02 triệu bao, so với 2,14 triệu bao được xuất khẩu trong giai đoạn tháng 10/2024-7/2025.

Sự sụt giảm này dường như phản ánh nguồn cung trong nước giảm, khi sản lượng vụ cà phê niên vụ 2025-2026 của Nicaragua được ước tính ở mức 2,5 triệu bao, thấp hơn mức 2,7 triệu bao của niên vụ 2024-2025.