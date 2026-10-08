ICGE 2026: Định hình lại sự hợp tác quốc tế trong thế giới phân mảnh

TS Vũ Kim Ngân, Trường Đại học Ngoại Thương trình bày nội dung: Phát triển bền vững tại biên giới: Cơ chế điều chỉnh biên giới và tương lai của hợp tác về khí hậu trong một thế giới phân mảnh. Ảnh: LV

Trải qua 4 kỳ tổ chức, ICGE đã khẳng định vị thế là một diễn đàn học thuật liên ngành uy tín. Đối với Trường Đại học Ngoại thương, hội thảo không chỉ là một sự kiện đơn lẻ mà còn là cấu phần quan trọng trong hệ sinh thái đào tạo sau đại học. Thông qua việc viết bài, trình bày và phản biện trước các nhà khoa học, học viên cao học và nghiên cứu sinh có cơ hội kiểm chứng ý tưởng, hoàn thiện phương pháp nghiên cứu, nâng cao chất lượng luận văn, luận án và hướng tới các công bố quốc tế.

Hội thảo ICGE 2026 diễn ra trong bối cảnh thế giới đối mặt với căng thẳng địa chính trị, biến đổi khí hậu, bất định kinh tế, cùng sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI), chuyển đổi số và xu hướng kinh tế carbon thấp. Tiếp cận từ ba góc nhìn Doanh nghiệp – Thị trường – Chính sách, hội thảo tập trung thảo luận các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng bền vững, bao trùm và nâng cao khả năng chống chịu của các quốc gia cũng như doanh nghiệp.

Sau các vòng phản biện nghiêm ngặt, hội thảo đã lựa chọn 72 bài viết xuất sắc để trình bày. Chương trình bao gồm các tham luận chính và 12 phiên thảo luận song song xoay quanh 4 nhóm chủ đề cốt lõi: Tăng trưởng, phúc lợi và phát triển bao trùm; AI và chuyển đổi doanh nghiệp dựa trên sự hợp tác; Hội nhập tài chính và quá trình chuyển đổi bền vững; Hợp tác trong đào tạo và nghiên cứu cho phát triển nguồn nhân lực.

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý của ICGE 2026 là phần chia sẻ của Giáo sư Xenia Matschke, Đại học Trier, Cộng hòa Liên bang Đức, với chủ đề “The Rise and Crisis of the GATT-WTO Trade Order” (Sự hình thành và khủng hoảng của trật tự thương mại GATT-WTO). Từ góc nhìn của một chuyên gia về thương mại quốc tế và chính sách kinh tế, Giáo sư Xenia Matschke phân tích sự hình thành, phát triển và những thách thức đối với trật tự thương mại GATT-WTO, qua đó gợi mở những vấn đề quan trọng về tương lai của hợp tác kinh tế quốc tế trong bối cảnh thế giới ngày càng phân mảnh.

Tiếp nối góc nhìn về những biến chuyển trong thương mại và hợp tác quốc tế, TS Vũ Kim Ngân, Trường Đại học Ngoại Thương, mang đến phần trình bày “Sustainability at the Border: CBAM and the Future of Climate Cooperation in a Fragmented World” (Phát triển bền vững tại biên giới: Cơ chế điều chỉnh biên giới và tương lai của hợp tác về khí hậu trong một thế giới phân mảnh). Từ cơ chế điều chỉnh biên giới carbon, bài trình bày làm rõ mối liên hệ ngày càng chặt chẽ giữa thương mại quốc tế, chính sách khí hậu và phát triển bền vững, đồng thời đặt ra những câu hỏi về khả năng duy trì và thúc đẩy hợp tác khí hậu trong một thế giới nhiều biến động.

Sự kết hợp giữa góc nhìn trật tự thương mại toàn cầu và chính sách khí hậu đã mang lại những thảo luận đa chiều, làm rõ chủ đề trung tâm của hội thảo.

Việc duy trì ICGE thường niên góp phần hình thành văn hóa nghiên cứu, đề cao tính liêm chính và trách nhiệm học thuật trong cộng đồng người học sau đại học tại Trường Đại học Ngoại thương. Thông qua sự kiện này, Nhà trường tiếp tục khẳng định cam kết hoàn thiện hệ sinh thái đào tạo gắn liền với nghiên cứu khoa học và hội nhập quốc tế, tạo tiền đề cho các hợp tác học thuật bền vững trong tương lai.