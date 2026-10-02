ICaur V27 sắp ra mắt Việt Nam: SUV EREV dáng hầm hố mạnh hơn 400 mã lực

Mẫu SUV EREV ICaur V27 vừa xuất hiện tại một sự kiện nội bộ ở Việt Nam. Trải nghiệm thực tế cho thấy ICaur V27 mang kiểu dáng bề thế hầm hố, nội thất thiết kế hiện đại và có nhiều công nghệ tiện nghi thực dụng, phù hợp với nhu cầu di chuyển hàng ngày.

Phiên bản được trưng bày ở Việt Nam mang biển số Lào, có thể sẽ có khác biệt với mẫu xe sắp được ra mắt tại thị trường Việt Nam trong thời gian tới.

Về tổng thể, ICaur V27 mang ngôn ngữ thiết kế vuông vức, gợi nhắc nhiều tới các mẫu xe địa hình như Toyota Land Cruiser hay Land Rover Defender. Xe có kích thước tổng thể dài x rộng x cao là 5.045 x 1.976 x 1.894 mm, trục cơ sở dài 2.900 mm và khối lượng bản thân 2.355 kg.

Xe được trang bị cụm đèn pha LED có kiểu dáng vuông vức, mặt ca-lăng kín bao phủ gần như toàn bộ phần đầu xe. Toàn bộ cản trước được sơn màu đen, tạo điểm nhấn tương phản cho phần đầu xe.

Thân xe không có quá nhiều đường nét dập nổi nhưng vẫn tạo cảm giác đồ sộ nhờ vòm bánh mở rộng. Phiên bản được trưng bày trang bị sẵn bậc bước chân và giá nóc. Mâm xe kích thước 21 inch mang tới hiệu ứng thị giác giúp chiếc xe nhìn to lớn hơn.

Phần đuôi của ICaur V27 tiếp tục duy trì thiết kế mang đậm phong cách địa hình với cụm đèn hậu đặt dọc hai bên, cửa cốp mở ngang và bánh dự phòng treo bên ngoài.. Nhìn vào thiết kế tổng thể của ICaur V27, có thể thấy mẫu xe này đi theo một phong cách thiết kế khác biệt, so với những mẫu xe năng lượng mới thường thiên về kiểu dáng mềm mại mang tính khí động học cao.

Bên trong khoang nội thất, ICaur sử dụng 2 tông màu chủ đạo là đen và nâu. Các chi tiết nút bấm hay ốp cửa gió điều hòa được làm giả mạ chrome hướng tới sự sang trọng. Hãng xe Trung Quốc cho biết, khoang lái của ICaur V27 đã từng giành được giải thưởng danh giá như Best Interior Design Award tại giải thưởng Torino Automotive Design Award của Ý. Vô lăng của ICaur V27 mang tông màu nâu chủ đạo kết hợp cùng các chi tiết mạ chrome. Phía trước người lái là màn hình hiển thị thông tin dạng mảnh kích cỡ 13,3 inch.

Bảng điều khiển trung tâm nổi bật với cụm màn hình giải trí 14,8 inch. Bên dưới là cụm điều hòa trung tâm và các phím bấm chức năng được mạ chrome. Cách bố trí này giúp cho khoang lái của chiếc xe vẫn giữ được một tính công thái học đủ tốt cho người lái, không bị đi theo hướng quá tối giản.

Ở phía dưới khu vực yên ngựa, cụm phím chuyển đổi chế độ vận hành giúp người lái có thể lựa chọn giữa 3 chế độ Normal, ECO, Sport. Ngoài ra ở khu vực này, người lái còn có thêm đế sạc không dây công suất 50 W.

Không gian hàng ghế sau của ICaur V27 mang lại trải nghiệm ngồi thoải mái nhờ trục cơ sở dài 2.900 mm. Hành khách hàng ghế sau sẽ có cửa gió điều hòa trung tâm, ngăn để đồ và hai móc treo đồ có tải trọng tối đa 3 kg gắn trên lưng hàng ghế sau.

Danh sách các trang bị nội thất trên ICaur V27 còn có: ghế lái chỉnh điện 6 hướng, ghế phụ chỉnh điện 4 hướng, gương chiếu hậu ngoài chỉnh điện, hệ thống khóa điều khiển từ xa, dàn 15 loa Pioneer cao cấp, các cổng sạc Type-C ở 2 hàng ghế, ổ cắm 12V và điều hòa có tính năng lọc không khí PM2.5 cho thấy mẫu xe này cũng hướng tới cả tệp khách hàng gia đình thường xuyên di chuyển xa.

Động cơ EREV công suất 449 mã lực

ICaur V27 được trang bị cấu hình động cơ xăng tăng áp dung tích 1.5 lít, cung cấp năng lượng cho mô-tơ điện kép tạo ra tổng công suất 449 mã lực, cùng mômen xoắn cực đại đạt 505 Nm. Phiên bản trưng bày tại Việt Nam có hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian AWD.

Trải nghiệm thực tế với ICaur V27 cho thấy mẫu xe này có hệ thống treo tốt, dễ dàng dập tắt các dao động khi đi qua ổ gà. Xe cũng có một hệ khung gầm cứng vững, giúp hành khách trên xe không cảm thấy bị nghiêng nhiều khi trải qua các bài thử nghiệm về đánh lái vào cua gấp.

Cấu hình động cơ EREV với công suất 449 mã lực kết hợp hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian AWD giúp ICaur V27 có thể vượt qua các bài thử nghiệm khởi hành ngang dốc một cách nhẹ nhàng.

Góc thoát trước/sau hơn 40 độ đi cùng khoảng sáng gầm xe lớn giúp ICaur V27 có thể vượt qua các cung đường ngập nước mà không gặp nhiều khó khăn. Trong trải nghiệm thực tế, hệ thống camera của xe còn có khả năng đo mực nước khi đi qua các khu vực ngập.

ICaur V27 được trang bị một loạt các tính năng hỗ trợ lái thông minh như: hỗ trợ phanh khẩn cấp, hỗ trợ đổ đèo, thiết bị ghi lại dữ liệu tai nạn và camera 540 độ với góc nhìn gầm xe. Những trang bị này trong quá trình trải nghiệm xe trên đường thử đều hoạt động một cách hiệu quả.

Tại Việt Nam, iCaur V27 được đồn đoán sẽ có mức giá dao động từ 1,5 đến 2 tỷ đồng và hướng đến tệp khách hàng tìm kiếm mẫu xe cá tính và nhiều công nghệ.

Trong phân khúc SUV hạng E tại Việt Nam, mẫu xe này dự kiến gặp sự cạnh tranh lớn từ Hyundai Palisade Hybrid. ICaur V27 để lại ấn tượng với thiết kế ngoại hình khác biệt trong phân khúc, trang bị phong phú và cảm giác lái chắc chắn. Tuy nhiên, các khía cạnh về phân phối, hậu mãi và thương hiệu vẫn sẽ là bài toán mà thương hiệu này cần giải đáp.