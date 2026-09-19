iCaur V23 sắp về Việt Nam, cạnh tranh với mẫu xe nào?

Thị trường ô tô điện tại Việt Nam sắp đón nhận thêm mẫu xe địa hình mới từ Trung Quốc. Theo đó, mẫu xe iCaur thuần điện V23 dự kiến được mở bán tại Việt Nam vào cuối năm nay.

Theo thông tin từ iCaur Việt Nam, tại Việt Nam, dù chưa chính thức ra mắt nhưng một số đại lý đã sớm trưng bày các mẫu xe để những ai quan tâm có thể tìm hiểu về sản phẩm. Mẫu xe đầu tiên được mở bán của iCaur Việt Nam sẽ là mẫu REEV V27, sau đó sẽ ra mắt mẫu V23.

Theo thông tin từ đại lý, mẫu Icaur V23 có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.220 x 1.915 x 1.845 (mm), và chiều dài cơ sở 2.735mm. Những chiếc xe hiện đang trưng bày tại Việt Nam được nhập khẩu từ Lào, dự kiến khi được mở bán tại thị trường Việt Nam. Dòng xe thuần điện V23 sẽ có hai phiên bản, với khác biệt lớn nhất là hiệu năng của động cơ điện (Ảnh: Hội An).

Dòng xe thuần điện V23 là mẫu xe địa hình nhỏ gọn, xe thiết kế có kiểu dáng giống với những mẫu xe địa hình nhỏ gọn như Toyota Land Cruiser FJ hay Suzuki Jimny đã mở bán tại Việt Nam. Phom xe được thiết kế vuông vức, cứng cáp, mạnh mẽ. V23 sẽ hướng tới tập khách hàng cá tính, thích chinh phục những cung đường khó.

Tuy là mẫu xe địa hình nhưng thiết kế xe sang trọng, thời thượng không thua kém các mẫu xe SUV hãng sang hiện bán trên thị trường. Cả hai phiên bản của iCaur V23 được trang bị màn hình trung tâm 15,4 inch, hệ thống dẫn đường vệ tinh và nền tảng xử lý Qualcomm Snapdragon 8155. Hệ thống âm thanh gồm 7 loa, hỗ trợ Bluetooth, USB.

iCaur là thương hiệu thuộc tập đoàn Chery (Trung Quốc), ra mắt vào năm 2023, chuyên sản xuất các dòng xe năng lượng mới mang phong cách địa hình việt dã. Điểm nhấn đáng chú ý của iCAUR chính là triết lý thiết kế “New Energy, Classic Design”. Icaur không đơn thuần đưa những đường nét quen thuộc trở lại, mà là lựa chọn những giá trị thiết kế có khả năng tồn tại lâu dài, kết hợp cùng nền tảng công nghệ năng lượng mới (Ảnh: Hội An).

Xe có ghế lái chỉnh điện 6 hướng, ghế hành khách phía trước chỉnh điện 4 hướng, chức năng gập hàng ghế sau, sưởi và thông gió ghế trước cùng điều hòa tự động. Ghế da hoặc vật liệu giả da tùy cấu hình. Thiết kế nội thất khá nhỏ gọn nhưng vẫn đủ thoải mái cho những chuyến đi phượt.

Hiện các thông tin chi tiết các phiên bản và giá bán của Icaur V23 hiện chưa được công bố. Dù vậy, theo chia sẻ của đại diện iCaur, mẫu xe này không được định vị ở phân khúc giá rẻ, mà hướng tới nhóm khách hàng tìm kiếm sự khác biệt trong thiết kế và ưa thích công nghệ (Ảnh: Hội An).

Về trang bị an toàn, iCaur V23 có hệ thống giám sát áp suất lốp, cân bằng điện tử, hỗ trợ lực phanh điện tử, chống bó cứng phanh ABS và phân phối lực phanh điện tử EBD. Xe cũng có cảnh báo dây an toàn hàng ghế trước, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, radar phía trước và phía sau, camera nhận diện cùng camera trước và phía sau. Hai phiên bản có lần lượt 5 và 6 chế độ lái, bao gồm các chế độ Comfort, Economy, Sport, Slippery Road, cùng chế độ off-road trên bản 4WD và khả năng cá nhân hóa.

Tại Thái Lan, Icaur V23 được bán với giá quy đổi từ hơn 500 triệu đồng đến trên dưới 700 triệu đồng. Thiết kế của V23 là sự pha trộn giữa phong cách vuông vức của các dòng SUV địa hình như Mercedes-Benz G-Class và sự gọn gàng của một mẫu xe đô thị hiện đại.