iCAUR sắp vào Việt Nam với bộ đôi SUV V23 và V27

Thị trường ô tô Việt Nam dự kiến đón thêm thương hiệu mới vào cuối năm 2026 khi iCAUR, thương hiệu ô tô năng lượng mới thuộc Tập đoàn Chery (Trung Quốc), chuẩn bị phân phối hai mẫu SUV đầu tiên là V23 và V27.

iCAUR V27 sử dụng công nghệ REEV (xe điện mở rộng phạm vi hoạt động). Ảnh: iCAUR

Thông tin được công bố tại chương trình iCAUR International User Summit 2026 tại Vu Hồ, Trung Quốc. Hãng hiện diện tại hơn 40 thị trường, theo đuổi định hướng kết hợp công nghệ năng lượng mới với thiết kế lấy cảm hứng từ những mẫu xe cổ điển.

Hai mẫu xe dự kiến bán tại Việt Nam có kiểu dáng hình hộp, thân xe vuông vức và những đường nét gợi liên tưởng đến xe địa hình truyền thống, nhưng khác nhau về hệ truyền động.

Trong đó, iCAUR V27 sử dụng công nghệ REEV (xe điện mở rộng phạm vi hoạt động). Mô-tơ điện đảm nhiệm việc dẫn động bánh xe, còn động cơ đốt trong có chức năng phát điện để cung cấp năng lượng cho hệ thống theo thiết kế của xe.

Cấu hình này cho phép xe sạc pin từ nguồn điện bên ngoài hoặc tiếp nhiên liệu để tạo điện khi cần. Giải pháp hướng đến người dùng muốn duy trì đặc tính vận hành bằng mô-tơ điện, đồng thời có thêm lựa chọn khi di chuyển đường dài hoặc đến khu vực có hạ tầng sạc chưa thuận tiện.

Về thiết kế, V27 mang phong cách SUV hình hộp với thân xe cao, các mảng khối rõ ràng và tỷ lệ tổng thể khỏe khoắn. Không gian nội thất của mẫu xe được vinh danh tại hạng mục Thiết kế nội thất tốt nhất dành cho xe sang trong khuôn khổ Turin Automotive Design Award 2026.

Mẫu crossover iCAUR V23. Ảnh: iCAUR

Trong khi đó, iCAUR V23 là mẫu crossover thuần điện cỡ B+, cũng sở hữu ngoại hình vuông vức. Bánh xe được bố trí gần bốn góc thân xe nhằm tối ưu không gian cabin. Theo thông tin do hãng công bố, V23 có chiều dài cơ sở 2.735 mm và đạt đánh giá an toàn 5 sao ASEAN NCAP.

Bên cạnh kế hoạch gia nhập Việt Nam, iCAUR giới thiệu toàn cầu mẫu SUV V25 tại Trung Quốc ngày 19/10. Mẫu xe sử dụng ngôn ngữ thiết kế “Future Classic”, trang bị hệ dẫn động i-AWD cùng hai lựa chọn hệ truyền động REEV và BEV (thuần điện), bổ sung vào dải sản phẩm V-Series gồm V23, V25 và V27.

Tại hội nghị, hãng còn tổ chức lễ hội cá nhân hóa xe, trưng bày 20 mẫu V-Series được tùy biến theo nhiều phong cách khác nhau, thể hiện định hướng khuyến khích người dùng tạo dấu ấn riêng trên phương tiện.

Đối với thị trường Việt Nam, cấu hình cụ thể của V23 và V27 chưa được công bố đầy đủ. Theo đại diện nhà phân phối, phiên bản cao cấp nhất của V23 dự kiến có công suất tối đa 449 mã lực. Giá bán, trang bị và thông số kỹ thuật chính thức sẽ là những thông tin được thị trường quan tâm trước thời điểm ra mắt dự kiến vào cuối năm 2026.

Sự xuất hiện của iCAUR bổ sung thêm lựa chọn SUV có thiết kế khác biệt trong bối cảnh thị trường ô tô Việt Nam ngày càng đa dạng về thương hiệu và công nghệ điện hóa. Tuy nhiên, khả năng cạnh tranh của bộ đôi V23 và V27 sẽ phụ thuộc vào giá bán, chất lượng sản phẩm, mạng lưới đại lý, nguồn cung phụ tùng và dịch vụ hậu mãi.