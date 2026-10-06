iCAUR: Lối đi riêng từ công nghệ năng lượng mới và thiết kế mang tính biểu tượng

iCAUR ghi dấu ấn với thiết kế kinh điển kết hợp công nghệ mới

Thị trường xe năng lượng mới đang hình thành những ngôn ngữ thiết kế ngày càng rõ nét, trong đó nhiều mẫu xe lựa chọn vẻ ngoài tối giản, khí động học để thể hiện tinh thần tương lai. Khi những đặc trưng này phổ biến, khoảng cách về ngoại hình giữa các mẫu xe có xu hướng thu hẹp. iCAUR lại chọn một hướng tiếp cận khác, đưa tinh thần của SUV kinh điển vào nền tảng xe năng lượng mới.

Thiết kế vuông vức, hình khối rõ nét là dấu ấn nhận diện của iCAUR. (Ảnh: iCAUR)

Dáng xe vuông vức, tỷ lệ khỏe khoắn, các mảng hình khối rõ nét và những đường cắt dứt khoát tạo nên dấu ấn nhận diện không trộn lẫn cho iCAUR tại Việt Nam. Cụm đèn tròn được phát triển theo tinh thần này, gợi nhắc những mẫu SUV kinh điển nhưng được tái hiện bằng công nghệ hiện đại.

Đó là thông điệp “Classic Never Fades” và cũng là cách iCAUR tiếp cận thiết kế mang tính biểu tượng. Thay vì phục dựng một chiếc xe của quá khứ, thương hiệu giữ lại những giá trị có khả năng vượt qua xu hướng như hình khối, tỷ lệ và khả năng nhận diện, sau đó đặt chúng vào một sản phẩm được phát triển cho nhu cầu sử dụng hiện đại.

Định hướng này hướng tới nhóm khách hàng cao cấp và coi trọng phong cách cá nhân, không tìm kiếm sự khác biệt đơn thuần bằng mức độ phô trương công nghệ. Họ quan tâm đến thiết kế, yêu thích khám phá, đề cao trải nghiệm và muốn chiếc SUV trở thành một phần trong phong cách sống.

Ba trụ cột định hình cách iCAUR phát triển SUV năng lượng mới

Đằng sau “Thiết kế mang tính biểu tượng” còn là hai trụ cột khác định hình cách iCAUR phát triển sản phẩm và trải nghiệm: “Công nghệ lấy người dùng làm trọng tâm” và Hệ sinh thái bền vững.

Ba trụ cột rõ nét giúp iCAUR phát triển sản phẩm mạnh mẽ tại các thị trường quốc tế. (Ảnh: iCAUR)

Với iCAUR, công nghệ không đơn thuần là danh sách tính năng, mà hướng tới những giải pháp có thể tạo ra giá trị rõ ràng trong quá trình sử dụng, từ vận hành đến những hành trình dài và trải nghiệm khám phá.

Định hướng này được thể hiện qua việc iCAUR phát triển các mẫu xe năng lượng mới gồm xe thuần điện (EV) và xe điện có bộ mở rộng phạm vi hoạt động (REEV), kết hợp với kết cấu thân xe liền khối (unibody).

Với REEV, mô-tơ điện đảm nhiệm việc dẫn động, trong khi hệ thống mở rộng phạm vi hoạt động hỗ trợ cung cấp năng lượng khi cần. Cấu hình này giữ đặc tính vận hành của hệ truyền động điện, đồng thời mở rộng tính linh hoạt khi sử dụng trên những hành trình dài, phù hợp với hạ tầng và thói quen của người Việt.

Kết cấu khung gầm liền cũng cho thấy iCAUR không cố tái hiện một chiếc SUV địa hình theo công thức truyền thống. Hệ thống 8 chế độ lái tiếp tục mở rộng khả năng thích ứng của xe với nhiều điều kiện vận hành, từ đường bằng đến các môi trường thử thách hơn như sa mạc, rừng hay núi.

iCAUR kết hợp nền tảng xe năng lượng mới với khả năng thích ứng nhiều điều kiện vận hành thông qua hệ thống 8 chế độ lái. (Ảnh: iCAUR)

Trong khi đó, “Hệ sinh thái bền vững” mở rộng cách tiếp cận của iCAUR, đảm bảo sự kết nối giữa sản phẩm và trải nghiệm người dùng trong dài hạn. Ba trụ cột vì vậy tạo thành một định hướng thống nhất, xây dựng nền tảng phát triển lâu dài cho thương hiệu tại mỗi nơi đặt chân đến.

Sự kết hợp này còn tạo cho iCAUR một vị trí khác trong nhóm SUV năng lượng mới tại Việt Nam, khi công nghệ hướng về tương lai nhưng không nhất thiết phải đi cùng một hình hài mang tính tương lai. Những chiếc SUV iCAUR vẫn có ngoại hình khác biệt, đồng thời được phát triển trên nền tảng công nghệ mới và gắn với một lối sống đề cao thiết kế, trải nghiệm và tự do khám phá.

Tại Việt Nam, V27 sẽ là mẫu xe đầu tiên được phân phối trong quý IV/2026, sau đó đến V23. Song song với lộ trình sản phẩm, iCAUR đang xây dựng hệ thống showroom tại Hà Nội, TP.HCM và các tỉnh, thành phố lớn, với định hướng chú trọng trải nghiệm riêng tư và cao cấp.

Trước thềm ra mắt, iCAUR cũng đưa V27 và V23 tới trải nghiệm cùng truyền thông, đối tác đại lý và khách hàng tiềm năng để lắng nghe phản hồi về thiết kế, công nghệ và nhu cầu sử dụng thực tế tại Việt Nam. Đây cũng là cách thương hiệu kiểm chứng định hướng “New Energy, Classic Design” trong bối cảnh sử dụng thực tế, trước khi chính thức đưa dòng SUV này đến với người dùng Việt Nam.