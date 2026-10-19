iCAUR định hình thương hiệu từ thiết kế, an toàn đến công nghệ REEV

Với iCAUR, định vị thương hiệu bắt đầu từ những lựa chọn trong quá trình phát triển sản phẩm: giữ lại các giá trị thiết kế có giá trị thẩm mỹ trường tồn, đặt an toàn vào nền tảng kỹ thuật và ứng dụng công nghệ để phục vụ nhu cầu di chuyển thực tế. Những lựa chọn này tạo thành mạch kết nối giữa diện mạo, khả năng vận hành và trải nghiệm người dùng.

Cách tiếp cận ấy được thể hiện trong danh mục sản phẩm gồm xe thuần điện và xe điện có bộ mở rộng phạm vi hoạt động (REEV). Dù sử dụng cấu hình năng lượng khác nhau, các dòng xe cùng chia sẻ định hướng “New Energy, Classic Design”, kết hợp công nghệ năng lượng mới với thiết kế kinh điển.

Dự kiến, thương hiệu ô tô năng lượng mới cao cấp đến từ Trung Quốc này sẽ chính thức có mặt tại Việt Nam từ cuối năm 2026 với sản phẩm V23 và V27.

Dòng xe ô tô năng lượng mới cao cấp của Trung Quốc - iCAUR V27

Thiết kế có bản sắc, gắn với công năng

Ngôn ngữ thiết kế của iCAUR được xây dựng từ dáng xe vuông vức, tỷ lệ khỏe khoắn và các mảng hình khối rõ nét. Cụm đèn tròn cùng những đường cắt dứt khoát góp phần tạo nhận diện, trong khi sự tiết chế chi tiết trang trí giúp tổng thể giữ được tính mạch lạc và cao cấp.

Với thông điệp “Classic Never Fades”, iCAUR kết hợp đường nét kinh điển với công nghệ năng lượng mới, tạo nên bản sắc riêng phù hợp với phong cách sống hiện đại, mang đến một sức hút vượt thời gian.

Trên V23, nền tảng thuần điện cho phép bố trí các bánh xe gần bốn góc thân xe, góp phần tạo dáng đứng vững chãi và dành không gian cho khoang hành khách. Hình khối ngoại thất vì vậy có mối liên hệ với cách tổ chức sản phẩm, bên cạnh vai trò tạo dấu ấn thị giác.

Theo công bố của iCAUR, Super V23 đạt giải Red Dot Award: Design Concept 2026. Sự ghi nhận này bổ sung một dẫn chứng cho định hướng thiết kế mà thương hiệu đang theo đuổi.

An toàn trong nguyên tắc phát triển sản phẩm

Với iCAUR, sức hút của thiết kế cần đi cùng sự an tâm sau tay lái. Thương hiệu chú trọng an toàn và độ tin cậy kỹ thuật ngay trong quá trình phát triển sản phẩm, hướng tới trải nghiệm sử dụng lâu dài.

Kết quả 5 sao ASEAN NCAP của V23 là một dẫn chứng cho định hướng này, bổ sung cơ sở để người dùng đánh giá khả năng bảo vệ của mẫu xe. Bên cạnh diện mạo mang bản sắc riêng, iCAUR hướng tới những giá trị thiết thực đồng hành cùng người dùng trên mỗi hành trình.

iCAUR V23 gây ấn tượng với thiết kế cổ điển

REEV mở rộng tính linh hoạt trong di chuyển

Ở phương diện công nghệ, REEV thể hiện rõ định hướng lấy người dùng làm trọng tâm của iCAUR. Với cấu hình này, mô-tơ điện đảm nhiệm việc dẫn động bánh xe. Động cơ đốt trong hoạt động như một nguồn phát điện, bổ sung năng lượng cho hệ thống thay vì trực tiếp truyền lực tới bánh xe.

Nhờ đó, xe giữ được đặc tính vận hành của hệ truyền động điện, đồng thời có thêm phương án bổ sung năng lượng bằng nhiên liệu. Khi có điều kiện sạc tại nhà, người dùng có thể chủ động chuẩn bị năng lượng cho lịch trình thường ngày. Trên hành trình dài, bộ mở rộng phạm vi hoạt động giúp giảm sự phụ thuộc vào việc bố trí điểm dừng tại trạm sạc công cộng.

Giá trị của REEV vì vậy nằm ở khả năng thích ứng với những điều kiện sử dụng khác nhau. Người dùng có thể tiếp cận trải nghiệm dẫn động điện, đồng thời duy trì sự linh hoạt khi lịch trình thay đổi hoặc di chuyển tới nơi hạ tầng sạc còn hạn chế.

Định hướng công nghệ phục vụ trải nghiệm cũng được thể hiện qua kết cấu thân xe liền khối và hệ thống chế độ lái trên các sản phẩm của iCAUR. Những lựa chọn này bổ sung cho hình ảnh SUV kinh điển bằng nền tảng kỹ thuật hướng tới nhu cầu sử dụng hiện đại.

Tại Việt Nam, V27 dự kiến là mẫu xe đầu tiên được iCAUR phân phối trong quý IV/2026, sau đó đến V23. Thương hiệu đồng thời xây dựng hệ thống showroom tại Hà Nội, TP.HCM và các tỉnh, thành phố lớn, với định hướng chú trọng trải nghiệm riêng tư và cao cấp.

iCAUR International User Summit 2026 diễn ra từ ngày 19 - 23/10 tại Vu Hồ, Trung Quốc, quy tụ người dùng, truyền thông, đối tác quốc tế và các thương hiệu thuộc Tập đoàn Cherry, trong đó có iCAUR và Omoda&Jaecoo. Thông qua tham quan nhà máy, lái thử và trải nghiệm tương tác, sự kiện giới thiệu sản phẩm, công nghệ và năng lực sản xuất, đồng thời thúc đẩy kết nối và đồng sáng tạo cùng cộng đồng người dùng.