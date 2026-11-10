Icardi bị cấm tiếp xúc con gái sau cuộc cãi vã với Wanda Nara

Icardi và Wanda thời còn mặn nồng.

Theo truyền thông Argentina, sự việc xảy ra hôm thứ sáu tại Nordelta, khu đô thị cách thủ đô Buenos Aires khoảng 30 km. Wanda Nara bất ngờ tìm đến nhà riêng của Icardi. Hai người sau đó xảy ra tranh cãi gay gắt ngay trên đường phố, buộc cảnh sát phải có mặt để giải quyết.

Theo đơn trình báo của Wanda gửi Văn phòng Công tố Tigre, mâu thuẫn bắt nguồn từ việc Icardi bị cáo buộc trách mắng cô con gái 11 tuổi và nhốt bé trong phòng riêng. Không thể trực tiếp cầu cứu, cô bé dường như đã sử dụng máy tính xách tay và ứng dụng WhatsApp để gửi tin nhắn cho mẹ, nhờ giúp đỡ.

Vụ việc nhanh chóng được cơ quan chức năng tiếp nhận. Truyền thông Argentina cho biết một thủ tục tố tụng được mở liên quan đến cáo buộc gây thương tích. Icardi dường như cũng từ chối giao nộp cho cảnh sát thiết bị được sử dụng để gửi tin nhắn cầu cứu.

Theo tờ El Clarin, tòa án ban hành lệnh cấm Icardi tiếp cận con gái trong 45 ngày. Tiền đạo người Argentina không được đến gần cô bé trong phạm vi 300 m dù ở nhà riêng hay bất kỳ địa điểm nào con gái xuất hiện.

Lệnh cấm cũng áp dụng với mọi hình thức liên lạc. Icardi không được gặp trực tiếp, gọi điện, nhắn tin, liên hệ qua mạng xã hội hoặc nhờ người khác chuyển lời đến con gái trong thời gian này.

Trước những thông tin gây xôn xao, phía Icardi nhanh chóng lên tiếng bác bỏ cáo buộc bạo hành khi khẳng định: "Mauro Icardi chưa bao giờ đánh con gái". Đại diện của tiền đạo người Argentina đồng thời viện dẫn báo cáo của đội cấp cứu có mặt tại hiện trường, cho biết kết quả kiểm tra không phát hiện thương tích trên cơ thể cô bé.

Icardi và Wanda kết hôn năm 2014. Wanda khi đó bị tố ngoại tình với Icardi sau lưng Maxi Lopez, người đàn anh và cũng là đồng đội cũ của chân sút người Argentina. Vợ chồng Icardi có với nhau hai người con. Đến tháng 7/2024, Icardi và Wanda ly dị.