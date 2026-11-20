Triển lãm có diện tích lên đến 15.000 m2, gồm 600 gian hàng kỳ vọng kết nối doanh nghiệp trong nước và quốc tế (Nguồn ảnh: Fanpage IBTE)

IBTE sẽ diễn ra từ ngày 10 đến 13/12/2026 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), 799 Nguyễn Văn Linh, phường Tân Mỹ, TP. Hồ Chí Minh. Sự kiện do Chaoyu Expo phối hợp với Công ty VINEXAD tổ chức, nhằm kết nối doanh nghiệp đồ chơi, sản phẩm trẻ em và văn phòng phẩm, mở rộng giao thương.

Trong bối cảnh Việt Nam duy trì đà tăng trưởng ổn định, cơ cấu dân số trẻ và sức mua gia tăng, các ngành hàng đồ chơi, sản phẩm trẻ em và văn phòng phẩm có thêm dư địa phát triển. Nhu cầu học tập, vui chơi, chăm sóc trẻ em cùng thị hiếu thay đổi mở ra cơ hội cho doanh nghiệp. Người tiêu dùng ngày càng quan tâm tính sáng tạo, công năng, yếu tố giáo dục và độ an toàn của sản phẩm.

IBTE được định hướng là cầu nối giữa nguồn cung và thị trường, quy tụ nhà sản xuất, nhà nhập khẩu, nhà phân phối, đơn vị bán buôn, bán lẻ và đối tác trong ngành. Triển lãm tạo điều kiện để doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm, gặp gỡ đối tác, trao đổi nhu cầu và cập nhật xu hướng.

Sức hút của sự kiện thể hiện qua kết quả IBTE 2025, với 35.269 khách tham quan từ 25 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong đó, 98,5% nhà nhập khẩu, nhà phân phối, doanh nghiệp bán buôn và bán lẻ tìm được nhà cung cấp phù hợp tại sự kiện. Kết quả cho thấy nhu cầu kết nối nguồn hàng và vai trò của triển lãm chuyên ngành trong hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận đối tác.

Năm 2026, triển lãm dự kiến có diện tích lên đến 15.000 m2, gồm 600 gian hàng, với hơn 300 doanh nghiệp từ Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan và các quốc gia, khu vực khác.

IBTE tập trung vào 5 ngành hàng: Đồ chơi xu hướng, Sản phẩm trẻ em, Đồ chơi bản quyền, Đồ chơi và Văn phòng phẩm. Sản phẩm trưng bày gồm đồ chơi giáo dục, sản phẩm sáng tạo, hàng hóa chăm sóc, bảo đảm an toàn cho trẻ em và giải pháp phục vụ giáo dục.

Một điểm nhấn của IBTE 2026 là hệ thống khu trưng bày được thiết kế theo nhu cầu tìm nguồn cung tại Việt Nam và Đông Nam Á. Khu Đồ chơi giới thiệu các dòng xếp hình, mô hình xe điều khiển từ xa, thuyền, máy bay, đồ chơi kỹ thuật, đồ chơi gỗ và mô hình khủng long. Sản phẩm hướng đến nhiều nhóm nhu cầu, từ giáo dục mầm non đến hoạt động vui chơi, tương tác giữa cha mẹ và trẻ em.

Khu Đồ chơi xu hướng tập trung vào các sản phẩm đang được thị trường quan tâm như thú nhồi bông, hộp mù blind box, mô hình robot, búp bê BJD, sản phẩm văn hóa sáng tạo, anime, đồ trang trí thời thượng và hàng hóa được cấp quyền sở hữu trí tuệ. Đây là nhóm sản phẩm kết hợp đồ chơi, giải trí và văn hóa đại chúng, mở ra cơ hội tiếp cận xu hướng tiêu dùng mới.

Khu Văn phòng phẩm và Khu Sản phẩm trẻ em giới thiệu các mặt hàng từ đồ dùng học tập như bút xóa băng, gọt bút chì đến quần áo trẻ em và sản phẩm hỗ trợ an toàn khi đi du lịch. Việc bố trí nhiều nhóm ngành hàng giúp nhà mua hàng khảo sát nguồn cung phục vụ học tập, vui chơi và sinh hoạt. Triển lãm hỗ trợ doanh nghiệp tìm sản phẩm chủ lực, ổn định nguồn cung, mở rộng phân phối và cập nhật xu hướng tiêu dùng, công nghệ.

Năm 2026 đánh dấu 10 năm IBTE hiện diện và phát triển tại thị trường Đông Nam Á. Nhân dịp này, Ban tổ chức sẽ công bố chiến lược mở rộng hệ thống triển lãm tại ASEAN, hướng tới tăng cường kết nối khu vực và tạo thêm điểm gặp gỡ cho doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng đồ chơi, sản phẩm trẻ em và văn phòng phẩm.

Bên cạnh hoạt động trưng bày, giao thương, IBTE 2026 phối hợp với Stellar Cube, doanh nghiệp hàng đầu về sản xuất Rubik, tổ chức “Giải đấu Rubik Tốc độ tại Việt Nam 2026” tại triển lãm. Các hoạt động mini game với nhiều phần quà hấp dẫn cũng diễn ra xuyên suốt sự kiện, dành cho khách tham quan.