Triển lãm Quốc tế Sản phẩm và Đồ chơi Trẻ em, Triển lãm Văn phòng phẩm Việt Nam 2026 (IBTE 2026) sẽ diễn ra từ ngày 10-13/12 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), số 799 Nguyễn Văn Linh, phường Tân Mỹ, TP.HCM. Sự kiện do Chaoyu Expo phối hợp cùng Công ty VINEXAD tổ chức.

Trong bối cảnh nhu cầu tiêu dùng đối với đồ chơi, sản phẩm trẻ em và văn phòng phẩm ngày càng đa dạng, IBTE 2026 hướng đến kết nối nhà sản xuất, nhà phân phối, nhà nhập khẩu và các đối tác thương mại. Triển lãm đồng thời tạo cơ hội để doanh nghiệp tìm kiếm nguồn cung, cập nhật xu hướng sản phẩm và mở rộng mạng lưới kinh doanh tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.

IBTE 2026 mở rộng quy mô lên 600 gian hàng

Theo ban tổ chức, IBTE 2025 thu hút 35.269 lượt khách tham quan đến từ 25 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong đó, 98,5% nhà nhập khẩu, nhà phân phối, nhà bán buôn và bán lẻ tham gia cho biết đã tìm được nhà cung cấp phù hợp tại triển lãm.

Tiếp nối kết quả này, IBTE 2026 dự kiến có diện tích trưng bày 15.000 m², với 600 gian hàng và hơn 300 doanh nghiệp đến từ Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan cùng nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ khác.

Triển lãm tập trung vào 5 nhóm ngành hàng chính gồm đồ chơi xu hướng, sản phẩm trẻ em, đồ chơi bản quyền, đồ chơi và văn phòng phẩm. Các sản phẩm trưng bày dự kiến bao gồm đồ chơi giáo dục, sản phẩm sáng tạo, đồ dùng chăm sóc và an toàn cho trẻ em cùng các giải pháp phục vụ giáo dục.

Thông qua danh mục sản phẩm đa dạng, sự kiện hướng đến hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm nguồn hàng, lựa chọn sản phẩm phù hợp, ổn định nguồn cung và mở rộng kênh phân phối tại Việt Nam cũng như Đông Nam Á.

Đa dạng sản phẩm, cập nhật xu hướng tiêu dùng

Một trong những điểm nhấn của IBTE 2026 là hệ thống khu trưng bày được tổ chức theo từng nhóm ngành hàng, phục vụ nhu cầu tìm nguồn cung của các nhà mua hàng.

Khu đồ chơi giới thiệu nhiều dòng sản phẩm như đồ chơi xếp hình, mô hình xe điều khiển từ xa, thuyền, máy bay, đồ chơi kỹ thuật, đồ chơi gỗ và mô hình khủng long. Các sản phẩm hướng đến nhiều nhóm đối tượng, từ trẻ mầm non đến hoạt động tương tác giữa cha mẹ và trẻ em.

Khu đồ chơi xu hướng tập trung vào thú nhồi bông, hộp mù (blind box), mô hình robot, búp bê BJD, sản phẩm văn hóa sáng tạo, anime, đồ trang trí và các sản phẩm khai thác bản quyền sở hữu trí tuệ.

Trong khi đó, khu văn phòng phẩm trưng bày các mặt hàng phục vụ học tập và làm việc như bút xóa băng, gọt bút chì, hộp bút, bút sáp dầu, bìa tài liệu, sticker sáng tạo cùng các sản phẩm hợp tác với thương hiệu sở hữu trí tuệ.

Khu sản phẩm trẻ em giới thiệu các nhóm hàng như tã bỉm, giày dép, quần áo trẻ em, phụ kiện mẹ và bé và sản phẩm hỗ trợ an toàn khi đi du lịch. Đây là những ngành hàng hướng đến hệ thống cửa hàng mẹ và bé, siêu thị và các kênh phân phối chuyên doanh.

Các nhóm sản phẩm được định hướng phục vụ nhiều mô hình kinh doanh, từ bán buôn, bán lẻ, siêu thị, chợ đầu mối đến thương mại điện tử và thương mại điện tử xuyên biên giới.

Quy tụ doanh nghiệp và thương hiệu quốc tế

IBTE 2026 dự kiến có sự tham gia của doanh nghiệp đến từ Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan. Trong đó, nhiều đơn vị đến từ các trung tâm sản xuất lớn của Trung Quốc như Trừng Hải, Đông Quan, Nghĩa Ô, Quảng Châu và Ninh Ba.

Một số doanh nghiệp Việt Nam dự kiến tham gia gồm Thiên Thạc Việt Nam, Eight Corners và HuaYi Việt Nam. Các doanh nghiệp quốc tế đáng chú ý có Zen of Collectible Culture (Shan Tou) Co., Ltd, Guangzhou Hongke Culture Communication Co., Ltd, Nanyang Mingdi Toys Co., Ltd, Dongguan Suamoon Creative Co., Ltd, Yiwu Chuji Cultural and Creative Co., Ltd, Yiwu B.phne Accessories Co., Ltd, Guangdong Yongjun Technology Industrial Co., Ltd và Shantou Jiaxin Stationery Technology Co., Ltd.

Bên cạnh đó, một số doanh nghiệp tham gia sở hữu thương hiệu riêng như Cosmek, Longfengdou, Xinzhizhiji, Guanyi Toys và Kuelox. Các sản phẩm được cấp quyền sử dụng hình ảnh, thương hiệu từ những tên tuổi quốc tế như Lamborghini, BMW, Disney, Sanrio và Eggy Party cũng góp mặt, mở rộng lựa chọn cho nhà phân phối và đại lý.

Theo ban tổ chức, đại diện các chuỗi siêu thị, cửa hàng và doanh nghiệp thương mại như Mykingdom, AEON, MINISO, Lotte Mart, Moss Retail, R STAR, CDIMEX, Empire Central, UTREND và MITOLO dự kiến đến tham quan, tìm kiếm cơ hội hợp tác.

Tăng cường kết nối B2B, tổ chức diễn đàn về bản quyền IP

Năm 2026 đánh dấu 10 năm IBTE hiện diện và phát triển tại thị trường Đông Nam Á. Nhân dịp này, ban tổ chức dự kiến công bố chiến lược mở rộng hệ thống triển lãm tại ASEAN, đồng thời giới thiệu các chính sách, quyền lợi và dịch vụ dài hạn dành cho khách mua hàng. Kế hoạch tổ chức triển lãm tại Việt Nam từ năm 2027 cũng sẽ được công bố.

Trong khuôn khổ sự kiện, chuỗi diễn đàn chuyên đề, hoạt động giao lưu và kết nối B2B sẽ được tổ chức với sự tham gia của các hiệp hội, chuyên gia, nhà mua hàng và doanh nghiệp trong ngành.

Đáng chú ý, diễn đàn về bản quyền sở hữu trí tuệ (IP) tại Đông Nam Á sẽ tập trung chia sẻ kiến thức về tuân thủ bản quyền, kết nối các nguồn lực IP trong và ngoài nước, hỗ trợ thương hiệu và nhà bán hàng nâng cao giá trị sản phẩm thông qua khai thác tài sản trí tuệ.

Hoạt động kết nối B2B diễn ra xuyên suốt triển lãm, tạo điều kiện để doanh nghiệp và nhà mua hàng gặp gỡ, trao đổi trực tiếp. Với khách mua hàng quy mô lớn, chương trình VIP Buyer cung cấp dịch vụ kết nối trước theo nhu cầu và xây dựng lộ trình tham quan phù hợp.

Ngoài các hoạt động giao thương, triển lãm còn phối hợp với Stellar Cube tổ chức “Giải đấu Rubik Tốc độ tại Việt Nam 2026”. Các hoạt động mini game cùng nhiều phần quà dành cho khách tham quan cũng được tổ chức trong thời gian diễn ra sự kiện.

Với quy mô trưng bày mở rộng và các hoạt động kết nối chuyên ngành, IBTE 2026 hướng đến trở thành điểm gặp gỡ của doanh nghiệp trong lĩnh vực đồ chơi, sản phẩm trẻ em và văn phòng phẩm, góp phần mở rộng hợp tác giữa các nhà sản xuất và hệ thống phân phối tại Việt Nam, ASEAN.