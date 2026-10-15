IBM: Chưa tới 10% tổ chức sẵn sàng ứng phó rủi ro từ điện toán lượng tử

Phó Chủ tịch phụ trách khu vực châu Âu và châu Phi của Tập đoàn công nghệ IBM, ông Alessandro Curioni, ngày 14/10 cảnh báo các tổ chức hiện vẫn chưa có sự chuẩn bị kỹ lưỡng trước những rủi ro bảo mật do điện toán lượng tử.

Vị chuyên gia này ước tính hiện có chưa tới 10% tổ chức trên toàn cầu đạt được trạng thái "an toàn lượng tử" trước nguy cơ công nghệ tốc độ cao này bị lợi dụng để bẻ khóa các hệ thống mật mã và tiến hành các cuộc tấn công mạng quy mô lớn.

Phát biểu bên lề một hội nghị do IBM tổ chức tại London (Anh), ông Curioni bày tỏ lo ngại về những hệ lụy tiềm tàng đối với toàn bộ mạng Internet, hệ thống chuỗi khối (blockchain), các ngân hàng, hợp đồng tài chính và chữ ký số. Vị lãnh đạo dự báo các tác nhân độc hại có thể sẽ nhắm mục tiêu vào các tổ chức tài chính đầu tiên, sau đó lan sang các ngành công nghiệp và ngân hàng.

Theo ông Curioni, lợi ích mà điện toán lượng tử mang lại là vô cùng to lớn. Khi được kết hợp với khả năng tư duy trừu tượng của AI, công nghệ này có thể mô phỏng và giải quyết những bài toán vật lý có độ phức tạp cực cao, giúp phát triển các loại thuốc hay vật liệu mới. Tuy nhiên, chúng cũng có thể được sử dụng để phá vỡ các phương thức mã hóa bảo vệ dữ liệu và thông tin liên lạc quan trọng.

Dù các máy tính lượng tử hiện tại chưa đủ mạnh để thực hiện các cuộc tấn công như vậy, Giám đốc rủi ro hoạt động của hãng bảo hiểm Aviva, ông David Debnam cảnh báo rủi ro lớn nhất hiện nay là việc dữ liệu có thể đã bị tin tặc thu thập và đánh cắp từ trước. Tin tặc sẽ lưu trữ lượng dữ liệu khổng lồ này và chờ đến khi máy tính lượng tử đủ hoàn thiện để tiến hành giải mã.

Lời cảnh báo trên được đưa ra giữa lúc dư luận toàn cầu đang hết sức lo ngại về khả năng trí tuệ nhân tạo (AI) xâm nhập vào các hệ thống máy tính sau hàng loạt vụ tấn công đáng chú ý.

Về phần mình, IBM - hiện đang cạnh tranh gay gắt với Microsoft và Google - đặt mục tiêu đến năm 2029 sẽ phát triển thành công một máy tính lượng tử quy mô lớn và có khả năng chịu lỗi dành cho khách hàng thương mại. Hệ thống này được kỳ vọng sẽ thực hiện các phép tính vượt ngoài khả năng của máy tính truyền thống.

Nhận thức được tính chất hai mặt của công nghệ này, nhiều quốc gia đang khẩn trương hành động. Chính phủ Anh hiện khuyến cáo các tổ chức cần chuyển đổi sang các hệ thống mật mã kháng lượng tử chậm nhất vào năm 2035 để bảo vệ dữ liệu nội bộ.

Trong khi đó, các cường quốc công nghệ như Mỹ, Trung Quốc và Pháp cũng đang đổ nguồn lực khổng lồ vào cuộc đua phát triển điện toán lượng tử. Theo ước tính của hãng tư vấn McKinsey, lĩnh vực đột phá này có thể tạo ra giá trị kinh tế lên tới 2.700 tỷ USD vào năm 2035./.