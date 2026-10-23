IBF Business Hub đưa AI vào hạ tầng kết nối doanh nghiệp quốc tế

Các đại biểu tham gia khởi động nền tảng kết nối doanh nghiệp IBF Business Hub tại Malaysia.

Ngày 22/10, công ty Arobid.com thông tin, nền tảng kết nối doanh nghiệp IBF Business Hub chính thức ra mắt vào ngày 20/10 trong khuôn khổ lễ kỷ niệm 12 năm thành lập Liên đoàn Doanh nhân quốc tế (IBF) và Lễ trao giải doanh nghiệp hàng đầu quốc tế IBF lần thứ 23 tại Malaysia. Nền tảng sử dụng công nghệ do Arobid.com cung cấp.

Tại sự kiện, ông Phùng Văn Thành, Tham tán Thương mại Việt Nam tại Malaysia; Tiến sĩ Frederick Yap, Chủ tịch IBF; bà Đặng Minh Anh, Chủ tịch IBF Việt Nam - Singapore cùng các đại biểu tham dự lễ ra mắt nền tảng.

Điểm đáng chú ý của IBF Business Hub là hướng tiếp cận xúc tiến thương mại dựa trên hạ tầng số, thay vì phụ thuộc chủ yếu vào các hội chợ, triển lãm và các sự kiện kết nối trực tiếp.

Thông qua nền tảng, doanh nghiệp có thể xây dựng hồ sơ năng lực số, giới thiệu sản phẩm và tiếp cận đối tác nước ngoài mà không bị giới hạn về thời gian hay địa điểm.

Ông Phùng Văn Thành, Tham tán Thương mại Việt Nam tại Malaysia; Tiến sĩ Frederick Yap, Chủ tịch IBF; bà Đặng Minh Anh, Chủ tịch IBF Việt Nam - Singapore cùng các đại biểu tham dự lễ ra mắt nền tảng.

Với doanh nghiệp vừa và nhỏ, việc tham gia các hội chợ quốc tế thường kéo theo nhiều khoản chi phí, từ thuê gian hàng, vận chuyển hàng hóa đến chi phí đi lại và nhân sự.

Mô hình kết nối trực tuyến được kỳ vọng sẽ giúp giảm bớt những rào cản này, đồng thời duy trì hoạt động tìm kiếm đối tác và giao thương liên tục trên môi trường số.

IBF Business Hub được phát triển trên nền tảng công nghệ Arobid Version 2.0, tích hợp các công cụ AI nhằm hỗ trợ nhiều khâu trong quy trình kết nối doanh nghiệp.

Trong đó, AI Onboarding hỗ trợ tiếp nhận, chuẩn hóa và xác minh dữ liệu doanh nghiệp; AI Buyer Find & Match phân tích nhu cầu để gợi ý kết nối giữa nhà mua hàng quốc tế và doanh nghiệp cung ứng. Hệ thống AI Deep Search Engine kết hợp Data Lake và Data Warehouse phục vụ tra cứu, khai thác dữ liệu, hỗ trợ phân tích thị trường, đối tác và ngành hàng.

IBF Business Hub đưa AI vào hạ tầng kết nối doanh nghiệp quốc tế

Bên cạnh đó, Digital TradeXpo cung cấp không gian triển lãm số, cho phép doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm và năng lực sản xuất thông qua nội dung đa phương tiện.

Việc tích hợp các công cụ này hướng đến việc tự động hóa quá trình tìm kiếm, sàng lọc và kết nối đối tác, giúp doanh nghiệp có thêm dữ liệu phục vụ cho việc ra quyết định kinh doanh.

Thay vì chỉ gặp gỡ tại một sự kiện trong một khoảng thời gian nhất định, các bên có thể chủ động tìm hiểu thông tin, tiếp cận đối tác và duy trì kết nối trên các nền tảng trực tuyến.

Đối với hoạt động xúc tiến thương mại quốc tế, việc ứng dụng AI và dữ liệu lớn có thể mở rộng khả năng tiếp cận thị trường, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp còn hạn chế về nguồn lực.

Tuy nhiên, hiệu quả thực tế sẽ phụ thuộc vào chất lượng dữ liệu, mức độ phù hợp của các đề xuất kết nối và khả năng chuyển đổi các tương tác trực tuyến thành đơn hàng, hợp đồng thương mại.

IBF Business Hub được kỳ vọng sẽ bổ sung một kênh xúc tiến thương mại số, giúp doanh nghiệp chủ động hơn trong việc tìm kiếm đối tác và mở rộng thị trường quốc tế trong bối cảnh chuyển đổi số đang tác động ngày càng sâu đến hoạt động kinh doanh toàn cầu.

Nền tảng hiện được giới thiệu tại địa chỉ ibf-vietnam.arobid.com