Ibero-America ra tuyên bố ủng hộ Argentina về Malvinas/Falkland

Một trong những kết quả đáng chú ý là các nước nhất trí thông qua tuyên bố đặc biệt, tái khẳng định ủng hộ yêu cầu chủ quyền của Argentina đối với quần đảo Malvinas hiện do Anh kiểm soát và gọi là Falkland, đồng thời kêu gọi hai bên nối lại đàm phán nhằm giải quyết tranh chấp.

Thủ phủ Stanley trên đảo Falkland. Ảnh tư liệu: The Guardian

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, Ngoại trưởng Argentina Pablo Quirno cho biết văn kiện nhấn mạnh sự cần thiết khôi phục các cuộc thương lượng giữa Buenos Aires và London trên cơ sở luật pháp quốc tế, đồng thời ghi nhận thiện chí và lập trường xây dựng của Chính phủ Argentina. Ông khẳng định nước này sẵn sàng giải quyết tranh chấp bằng con đường ngoại giao và hòa bình.

Ngoại trưởng Quirno cũng cho biết Argentina đang triển khai các biện pháp pháp lý nhằm ngăn chặn hoạt động khai thác dầu khí của Anh tại khu vực phía Bắc quần đảo Malvinas/Falkland, trong đó có dự án Sea Lion. Hai nước dự kiến trình bày lập luận trước Tòa án Quốc tế về Luật Biển tại Hamburg (Đức) trong các ngày 10-11/11 liên quan vụ việc này. Tranh chấp chủ quyền Malvinas/Falkland giữa Argentina và Anh kéo dài nhiều thập kỷ, từng dẫn đến cuộc xung đột vũ trang năm 1982.

Lễ khai mạc hội nghị diễn ra tại Nhà hát Hoàng gia Teatro Real, do Nhà Vua Tây Ban Nha Felipe VI và Hoàng hậu Letizia chủ trì. Thủ tướng Pedro Sánchez cùng đại diện các nước thành viên tham dự. Tuy nhiên, theo truyền thông quốc tế, chỉ có 10 quốc gia cử người đứng đầu nhà nước hoặc chính phủ tham dự trực tiếp.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Vua Felipe VI kêu gọi các nước tiếp tục củng cố Cộng đồng Ibero-America và duy trì cơ chế hội nghị cấp cao, coi đây là diễn đàn thúc đẩy đối thoại, hợp tác, tăng cường hiểu biết và cùng giải quyết những thách thức chung.

Hội nghị tập trung thúc đẩy hợp tác giữa châu Âu và Mỹ Latinh trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), giáo dục, ứng phó thiên tai và an sinh xã hội. Các nước thúc đẩy thành lập Liên minh AI Ibero-America nhằm tăng cường năng lực công nghệ, chia sẻ dữ liệu và phát triển các mô hình AI phù hợp với ngôn ngữ, nhu cầu của khu vực. Tuyên bố Madrid về AI nhấn mạnh yêu cầu phát triển công nghệ có trách nhiệm, tôn trọng quyền con người và bảo vệ quyền riêng tư.

Hội nghị diễn ra trong hai ngày 4-5/11, với phiên toàn thể và lễ chụp ảnh chung của các nhà lãnh đạo tại Phòng trưng bày Bộ sưu tập Hoàng gia.