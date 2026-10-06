iBacNinh - tích hợp thông tin, đa dạng trải nghiệm

Mô hình siêu ứng dụng

Theo ông Nguyễn Đình Hà, Trưởng Phòng Nghiên cứu và Phát triển nền tảng số, Trung tâm Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số (Sở Khoa học và Công nghệ), trước đây, để tra cứu quy hoạch, theo dõi thông tin giao thông, gửi phản ánh hiện trường hay tiếp cận các tiện ích về y tế, giáo dục, bảo hiểm xã hội..., người dân có thể phải sử dụng nhiều ứng dụng, website khác nhau. Việc phân tán các kênh thông tin không chỉ gây bất tiện trong quá trình sử dụng mà còn gây khó khăn cho người dân xác định được đâu là thông tin chính thống.

Người dân mong muốn nền tảng iBacNinh tích hợp camera giao thông để chủ động lộ trình thích hợp.

Trước thực trạng đó, Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì xây dựng nền tảng iBacNinh hướng tới hình thành một điểm giao tiếp số tập trung giữa chính quyền với người dân, doanh nghiệp ngay trên điện thoại thông minh. Sở tích cực phối hợp với các sở, ngành khảo sát nhu cầu thực tế, số hóa và đưa các luồng dữ liệu thiết yếu từ cơ sở dữ liệu các ngành lên nền tảng phục vụ người dân.

Từ việc cung cấp hạ tầng lõi dùng chung, iBacNinh tích hợp được gần 30 kênh thông tin, cho phép tiếp tục tích hợp các ứng dụng thành phần (Mini App), mở rộng tiện ích mà không làm gia tăng số lượng ứng dụng người dân phải cài đặt. Như vậy, cùng với thành phố Hà Nội, Hồ Chí Minh, tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh là một trong những địa phương đầu tiên trên cả nước triển khai mô hình siêu ứng dụng này.

Nền tảng iBacNinh tích hợp được gần 30 kênh thông tin, cho phép tiếp tục tích hợp các ứng dụng thành phần (Mini App), mở rộng tiện ích mà không làm gia tăng số lượng ứng dụng người dân phải cài đặt. Hệ thống được phê duyệt an toàn thông tin cấp độ 3, đến nay ghi nhận hàng chục nghìn lượt tải về cài đặt (trên 2 kho ứng dụng iOs và Android), gần 4.000 tài khoản được xác thực qua VNeID.

Hiện nay, iBacNinh có nhiều nhóm chức năng về dữ liệu, đô thị thông minh và các tiện ích. Người dùng có thể tra cứu quy hoạch, tiếp cận thông tin y tế, giáo dục, bảo hiểm xã hội, mã số thuế, du lịch thông minh, tra cứu vi phạm giao thông;... Giao diện nền tảng có khả năng phân bổ phù hợp với từng nhóm người sử dụng như công dân, doanh nghiệp, tổ chức, cán bộ, cơ quan nhà nước và nhà phát triển ứng dụng. Đặc biệt, với chức năng phản ánh, kiến nghị, người dân có thể gửi nội dung phản ánh kèm hình ảnh, vị trí ngay trên điện thoại; theo dõi tiến độ và nhận thông báo về kết quả xử lý của cơ quan chức năng. Đối với cơ quan nhà nước, việc xác thực tập trung qua VNeID góp phần nâng cao độ chính xác trong tiếp nhận phản ánh, hạn chế thông tin giả mạo, tạo cơ sở để quản lý, khai thác dữ liệu hiệu quả hơn.

Hệ thống iBacNinh được phê duyệt an toàn thông tin cấp độ 3 và kết nối với hệ thống xác thực định danh tập trung quốc gia. Người dùng có thể đăng nhập, xác thực trên một nền tảng tập trung qua VNeID, hạn chế việc phải tạo và ghi nhớ nhiều tài khoản. Đến nay nền tảng ghi nhận hàng chục nghìn lượt tải về cài đặt (trên 2 kho ứng dụng iOs và Android) gần 4.000 tài khoản được xác thực qua VNeID.

Hoàn thiện tính năng, cá nhân hóa trải nghiệm

Là một trong những bạn trẻ sớm cài đặt và thường xuyên sử dụng ứng dụng, chị Trần Xuân Mai, đường Thân Cảnh Phúc, phường Bắc Giang cho biết: "Từ khi sử dụng iBacNinh, tôi thấy rất thuận tiện trong việc cập nhật thông báo, xem tin tức, tra cứu điểm thi… mà không phải mở nhiều ứng dụng, trình duyệt web. Theo tôi, nếu được bổ sung thêm tính năng mở xem camera an ninh, camera giao thông… để cập nhật các điểm tắc đường, úng ngập sẽ đáp ứng tốt hơn nhu cầu và tạo thuận lợi hơn cho người dân".

Chị Trần Xuân Mai, người dân phường Bắc Giang trải nghiệm iBacNinh cập nhật tin tức trên điện thoại di động.

Tại buổi làm việc về triển khai nền tảng này vào cuối tháng 9 vừa qua, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Mai Sơn cho rằng, iBacNinh là một trong những sản phẩm có ý nghĩa thiết thực, giúp người dân chỉ cần một điểm chạm để cập nhật thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Bắc Ninh. Đối với cơ quan nhà nước, nền tảng là kênh thông tin chính thống để cung cấp kịp thời chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của thành phố, tăng cường tương tác với người dân trên môi trường số.

Từ thực tế đó, thành phố định hướng tiếp tục tích hợp sâu hơn các chức năng, tiện ích trực tiếp phục vụ người dân trên iBacNinh. Các sở, ngành được yêu cầu không phát triển thêm những ứng dụng riêng lẻ khi đã có thể tích hợp trên nền tảng chung, tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu, từng bước hình thành hệ sinh thái dữ liệu phục vụ người dân. Các sở, ngành, đơn vị và UBND các xã, phường tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn cán bộ, đảng viên và Nhân dân cài đặt, sử dụng.

Về lâu dài, nền tảng lõi iBacNinh cần được duy trì vận hành ổn định, cập nhật các quy định mới, nâng cao chất lượng dịch vụ và bảo đảm an toàn thông tin. Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục hoàn thiện nền tảng, phát triển khả năng cá nhân hóa trải nghiệm người dùng, phân luồng thông tin, gửi thông báo, cảnh báo phù hợp với nhu cầu của từng nhóm đối tượng.