Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) cho biết đang phối hợp với Nga và Ukraine để dàn xếp một lệnh ngừng bắn cục bộ mới tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, hiện do Nga kiểm soát, sau một sự cố mất điện.

Theo nguồn tin từ IAEA, cả hai đường dây điện bên ngoài đều bị mất điện lần thứ 28 kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột tháng 2/2022, và điện đang được cung cấp từ máy phát điện diesel. Nguyên nhân sự cố mất điện được cho là do hoạt động quân sự.

Tổng Giám đốc IAEA Rafael Grossi cảnh báo sự cố mới nhất cùng với vị trí của nhà máy nằm ngay trên tiền tuyến của một khu vực chiến sự đang diễn ra, dẫn đến việc kết nối điện bên ngoài nhà máy vô cùng khó khăn.

Ông Grossi kêu gọi hai bên "hợp tác trên tinh thần xây dựng với IAEA để chấm dứt các hoạt động quân sự" và tiến hành sửa chữa.

Lực lượng Nga hiện đang kiểm soát nhà máy Zaporizhzhia, nhà máy lớn nhất châu Âu với 6 lò phản ứng. Nhà máy này không tự sản xuất điện, nhưng cần điện để làm mát nhiên liệu hạt nhân trong các lò phản ứng.

Người điều hành nhà máy cho biết, việc ngắt điện xảy ra sau khi các thiết bị bảo vệ được kích hoạt, và các máy phát điện diesel vẫn hoạt động bình thường.

Nỗ lực hòa giải mới nhất được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) muốn chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine.

Trước đó, các cuộc đàm phán ba bên giữa Nga, Mỹ và Ukraine đã diễn ra tại Abu Dhabi, Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) vào ngày 10-11/11.

Cố vấn Tổng thống Nga Vladimir Medinsky, người đứng đầu đoàn đàm phán Nga, thông báo các bên đã nhất trí một cuộc trao đổi tù nhân quy mô lớn mới giữa Nga và Ukraine.