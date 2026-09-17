IAEA thông qua nghị quyết về chương trình hạt nhân Triều Tiên

Tổ hợp hạt nhân Yongbyon của Triều Tiên. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 17/9, các nước thành viên Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) đã thông qua nghị quyết bày tỏ quan ngại về hoạt động hạt nhân gia tăng tại Triều Tiên và kêu gọi nước này chấm dứt các hoạt động liên quan.

Nghị quyết được thông qua tại Hội nghị Đại hội đồng IAEA đang diễn ra ở Vienna, với 103 nước bỏ phiếu ủng hộ, 6 nước phản đối, trong đó có Nga và Trung Quốc, và 14 nước bỏ phiếu trắng.

Theo nghị quyết, hoạt động tại một số cơ sở hạt nhân của Triều Tiên đang gia tăng, đồng thời chương trình hạt nhân của nước này tiếp tục được phát triển.

IAEA cho rằng các hoạt động này vẫn là vấn đề gây quan ngại nghiêm trọng và kêu gọi Bình Nhưỡng tuân thủ các nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Trong báo cáo trình trước hội nghị, Tổng Giám đốc IAEA Rafael Grossi cho biết cơ quan này ghi nhận những dấu hiệu cho thấy hoạt động tại một số cơ sở hạt nhân của Triều Tiên tiếp tục được duy trì và mở rộng.

IAEA hiện không thể tiếp cận trực tiếp các cơ sở hạt nhân của Triều Tiên và chủ yếu dựa vào ảnh vệ tinh cùng các nguồn thông tin công khai để theo dõi tình hình.

Hội nghị Đại hội đồng IAEA hằng năm thường thông qua các nghị quyết liên quan đến chương trình hạt nhân của Triều Tiên. Bình Nhưỡng không tham gia các cơ chế thanh sát của IAEA kể từ năm 2009./.