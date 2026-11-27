Theo TASS, Tổng Giám đốc IAEA Rafael Grossi ngày 26/11 đã kêu gọi Nga và Ukraine thông qua một lệnh ngừng bắn tạm thời xung quanh nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia (ZNPP), sau khi nhà máy này mất hoàn toàn nguồn cấp điện ngoài khu vực lần thứ 28 trong ngày 25/11.

"Một lần nữa, chúng ta lại phải đối mặt với tình trạng mất điện lưới tại ZNPP. Việc ZNPP phụ thuộc vào đường dây điện duy nhất, cùng với vị trí nằm ngay trên tiền tuyến của một vùng chiến sự đang diễn ra, dẫn đến việc duy trì kết nối điện bên ngoài nhà máy vô cùng bấp bênh. Tôi kêu gọi Nga và Ukraine hợp tác với IAEA để chấm dứt các hoạt động quân sự nhằm vào cơ sở hạ tầng điện", ông Grossi cho biết.

Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia. Ảnh: Anadolu

Người đứng đầu IAEA nhấn mạnh rằng một lệnh ngừng bắn tạm thời là cần thiết để sửa chữa đường dây Ferrosplavnaya-1, đồng thời thiết lập lại kết nối điện ngoài lưới cho ZNPP.

Vào sáng 25/11, ZNPP đã mất hoàn toàn nguồn cấp điện ngoài khu vực sau khi mất kết nối với đường dây Ferrosplavnaya-1. Điều này buộc nhà máy phải chuyển sang dùng máy phát điện diesel khẩn cấp để duy trì làm mát và an toàn thiết yếu. Người điều hành nhà máy của phía Nga cho biết việc ngắt điện xảy ra "sau khi các thiết bị bảo vệ đã được kích hoạt và các máy phát điện diesel vẫn hoạt động bình thường".

Trên thực tế, ZNPP nằm dưới sự kiểm soát của Nga kể từ năm 2022 và đã ngừng phát điện thương mại kể từ giữa năm 2023. Từ đó đến nay, Moscow và Kiev thường xuyên cáo buộc lẫn nhau thực hiện các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) nhắm vào các khu vực xung quanh cơ sở này.