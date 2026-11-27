Động thái diễn ra sau khi nhà máy hạt nhân lớn nhất châu Âu mất toàn bộ kết nối với nguồn điện bên ngoài vào sáng sớm ngày 25/11. Đường dây 330 kV Ferrosplavna-1, tuyến cung cấp điện bên ngoài duy nhất còn hoạt động của nhà máy, bị ngắt do các hoạt động quân sự tại khu vực bờ phải sông Dnipro, cách trạm biến áp Ferrosplavna khoảng 13 km.

Đây là lần thứ 28 nhà máy Zaporizhzhia mất hoàn toàn nguồn điện bên ngoài kể từ khi xung đột Nga - Ukraine bùng phát tháng 2/2022. Sau sự cố, 4 trong số 19 máy phát điện diesel khẩn cấp tự động khởi động để duy trì các chức năng an toàn hạt nhân. Nhằm tiết kiệm nhiên liệu, ban quản lý nhà máy đã tắt hai máy phát điện và ngừng hệ thống sưởi, dù nhiệt độ khu vực xuống 0 độ C.

Theo đánh giá của IAEA, lượng nhiên liệu diesel dự trữ đủ để duy trì hoạt động của hai máy phát điện khẩn cấp trong hơn 10 ngày.

Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia. Ảnh: CC/Ralf1969

"Chúng ta một lần nữa phải đối mặt với tình trạng mất nguồn điện bên ngoài tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia. Việc nhà máy tiếp tục phụ thuộc vào một đường dây điện duy nhất, cùng với vị trí nằm trên tuyến đầu của một chiến trường đang hoạt động, dẫn đến kết nối nguồn điện bên ngoài cực kỳ bấp bênh", Tổng giám đốc IAEA Rafael Grossi cho biết.

Ông kêu gọi Nga và Ukraine ngừng các hoạt động quân sự nhằm vào hạ tầng điện, đồng thời hợp tác với IAEA để sửa chữa đường dây Ferrosplavna-1 và khôi phục nguồn điện bên ngoài cho nhà máy. "Không ai có lợi từ một thảm họa hạt nhân", ông cảnh báo.

Nhà máy Zaporizhzhia có 6 lò phản ứng, từng đạt tổng công suất 5,7 GW trước chiến sự và bị lực lượng Nga kiểm soát từ tháng 3/2022. Dù các lò phản ứng hiện không phát điện, cơ sở vẫn cần nguồn điện liên tục để vận hành hệ thống làm mát nhiên liệu hạt nhân.

Tình hình an ninh quanh nhà máy tiếp tục căng thẳng. IAEA ghi nhận 143 lần báo động không kích trong tuần qua. Trước sự cố ngày 25/11, cơ sở này cũng mất điện ngày 8/11 và trải qua đợt ngắt điện kéo dài 65 giờ, từ ngày 10 đến 13/6.

IAEA kỳ vọng các cuộc đàm phán ngừng bắn cục bộ lần thứ 9 sẽ giúp kỹ thuật viên có điều kiện an toàn sửa chữa đường dây Ferrosplavna-1, đồng thời khôi phục tuyến điện dự phòng 750 kV Dniprovska và trạm biến áp liên quan.