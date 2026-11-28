IAEA dàn xếp ngừng bắn giữa Nga và Ukraine
Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) vừa tuyên bố đang tích cực phối hợp với Nga và Ukraine nhằm đạt được một lệnh ngừng bắn cục bộ xung quanh nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia. Động thái nỗ lực hòa giải này diễn ra ngay sau khi cơ sở hạt nhân lớn nhất châu Âu trải qua sự cố mất hoàn toàn nguồn điện bên ngoài lần thứ 28 kể từ khi xung đột bùng phát.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/iaea-dan-xep-ngung-ban-giua-nga-va-ukraine-246261128095735378.htm