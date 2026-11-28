Các cuộc bầu cử tại hàng loạt quốc gia thành viên thời gian tới có thể tạo ra bước ngoặt đối với tương lai EU, khi các đảng dân tộc chủ nghĩa và hoài nghi hội nhập ngày càng gia tăng ảnh hưởng. Không chỉ định hình lại chính trường từng nước, làn sóng này còn đặt ra nguy cơ làm suy yếu sự đồng thuận và khả năng ra quyết sách chung của toàn khối.