Toàn cảnh vòng đàm phán trực tiếp thứ hai giữa phái đoàn Nga và Ukraine tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ ngày 2/6/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) cho biết đang phối hợp với Nga và Ukraine để dàn xếp một lệnh ngừng bắn cục bộ mới tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, hiện do Nga kiểm soát, sau một sự cố mất điện ngoài khu vực.

Thông cáo của IAEA nêu rõ cả hai đường dây điện bên ngoài đều bị mất điện lần thứ 28 kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột tháng 2/2022, và điện đang được cung cấp từ máy phát điện diesel. Theo thông báo, sự cố mất điện "được cho là do hoạt động quân sự."

Tổng Giám đốc IAEA Rafael Grossi cảnh báo sự cố mới nhất "cùng với vị trí của nhà máy nằm ngay trên tiền tuyến của một khu vực chiến sự đang diễn ra, dẫn đến việc kết nối điện bên ngoài nhà máy vô cùng bấp bênh." Ông kêu gọi hai bên "hợp tác trên tinh thần xây dựng với IAEA để chấm dứt các hoạt động quân sự" và tiến hành sửa chữa.

Lực lượng Nga đã chiếm giữ nhà máy Zaporizhzhia, nhà máy lớn nhất châu Âu với 6 lò phản ứng, trong những tuần đầu tiên của cuộc xung đột tại Ukraine. Nhà máy này không tự sản xuất điện, nhưng cần điện để làm mát nhiên liệu hạt nhân trong các lò phản ứng.

Người điều hành nhà máy của phía Nga ra tuyên bố cho biết việc ngắt điện xảy ra "sau khi các thiết bị bảo vệ đã được kích hoạt," và các máy phát điện diesel vẫn hoạt động bình thường.

Nỗ lực hòa giải trên được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) muốn chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine. Ông Trump đưa ra thông tin trên khi phát biểu tại một sự kiện ở khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago.

Các cuộc đàm phán giữa các phái đoàn từ Nga, Mỹ và Ukraine đã diễn ra tại Abu Dhabi, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) vào ngày 10-11/11.

Cố vấn Tổng thống Nga Vladimir Medinsky, người đứng đầu đoàn đàm phán Nga, cho biết cấu trúc an ninh châu Âu là chủ đề trọng tâm của cuộc họp.

Ông cũng cho biết các bên đã nhất trí một cuộc trao đổi tù nhân quy mô lớn mới giữa Nga và Ukraine, các thông số cụ thể sẽ được công bố trong thời gian tới.

Trong một diễn biến khác, ngày 26/11, Nga và Ukraine đã trao đổi thi thể các quân nhân tử trận tại cửa khẩu biên giới Nova Guta giữa Belarus và Ukraine.

Phía Nga bàn giao 250 thi thể cho Ukraine, trong khi Ukraine chuyển giao 22 thi thể cho Nga./.