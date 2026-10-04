Ia Mơ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

Tại buổi lễ, lãnh đạo Công an xã Ia Mơ công bố các quyết định của UBND xã về kiện toàn lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở.

Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự xã Ia Mơ tại lễ ra mắt. Ảnh: P.N

Phát biểu giao nhiệm vụ, Thiếu tá Mai Quốc Hoàn-Trưởng Công an xã Ia Mơ nhấn mạnh: Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở có vai trò hỗ trợ Công an xã nắm tình hình địa bàn; tuyên truyền, vận động người dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần giữ vững ANTT ngay từ cơ sở.

Ia Mơ là xã biên giới, vì vậy lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở được yêu cầu phát huy tinh thần trách nhiệm, bám sát địa bàn, gần gũi nhân dân; phối hợp chặt chẽ với Công an xã, Đồn Biên phòng, Ban Chỉ huy Quân sự xã, hệ thống chính trị các thôn, làng và người có uy tín trong công tác bảo đảm ANTT, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Việc kiện toàn lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở sau khi sắp xếp các thôn, làng góp phần củng cố lực lượng hỗ trợ Công an xã, nâng cao hiệu quả phòng ngừa, phát hiện và xử lý các vấn đề về ANTT ngay từ địa bàn dân cư.