Ia Lâu, Ia Phí và Al Bá trao huy hiệu Đảng cho 15 đảng viên
Ngày 4-11, Đảng ủy các xã Ia Lâu, Ia Phí và Al Bá (tỉnh Gia Lai) tổ chức lễ trao huy hiệu Đảng cho 15 đảng viên có nhiều năm cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng.
Tại xã Ia Lâu, Đảng ủy xã trao huy hiệu Đảng cho 5 đảng viên. Trong đó, đảng viên Đào Thị Huệ (Chi bộ làng Piơr) nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; Hà Văn Che (Chi bộ Đà Bắc) nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng; Nguyễn Tiến Huynh (Chi bộ làng Tu), Hoàng Thế Lập (Chi bộ làng Đút) và Bùi Văn Lựng (Chi bộ thôn Đà Bắc) nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.
Cùng ngày, Đảng ủy xã Ia Phí trao huy hiệu Đảng cho 7 đảng viên gồm: 1 Huy hiệu 60 năm, 1 Huy hiệu 45 năm, 1 Huy hiệu 40 năm, 2 Huy hiệu 35 năm và 2 Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.
Tại xã Al Bá, Đảng ủy xã trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đảng viên Vũ Quang Nhụ (Chi bộ làng Blút Griêng) và Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 2 đảng viên Rơ Lan Drế, Ksor Breng (Chi bộ làng Amil).
Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/ia-lau-ia-phi-va-al-ba-trao-huy-hieu-dang-cho-15-dang-vien-post604046.html