Ia Krêl phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026

Các đại biểu tham gia ủng hộ tại lễ phát động. Ảnh: Thanh Tịnh

Theo thống kê, xã Ia Krêl hiện có 5.413 hộ dân, trong đó có 238 hộ nghèo (chiếm 4,4%) và 761 hộ cận nghèo (chiếm 14,06%). Đáng chú ý, tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số vẫn còn cao.

Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026 diễn ra từ ngày 17-10 đến 18-11-2026. Công tác vận động, ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” được triển khai thường xuyên trong năm 2026, thời gian tiếp nhận ủng hộ đến hết ngày 30-12-2026.

Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ia Krêl kêu gọi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị, trường học và lực lượng vũ trang trên địa bàn tích cực tham gia ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, khuyến khích mức đóng góp từ 1 ngày lương hoặc 1 ngày thu nhập trở lên.

Đối với các tổ chức, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và cá nhân, việc đóng góp được thực hiện phù hợp với điều kiện, khả năng thực tế. Các hộ gia đình tham gia ủng hộ trên tinh thần tự nguyện, bảo đảm phù hợp với điều kiện của từng gia đình.

Thông qua đợt phát động, xã Ia Krêl mong muốn tiếp tục lan tỏa tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, phát huy truyền thống “Lá lành đùm lá rách” của dân tộc; đồng thời nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành, tổ chức, doanh nghiệp và người dân trong công tác chăm lo cho người nghèo, góp phần giúp các hộ khó khăn có thêm điều kiện vươn lên trong cuộc sống.

Tại lễ phát động, Ban vận động đã tiếp nhận số tiền ủng hộ gần 143 triệu đồng từ các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân trên địa bàn.

Ủy ban MTTQ Việt Nam xã trao bảng tượng trưng hỗ trợ mô hình sinh kế cho 5 hộ nghèo trên địa bàn. Ảnh: Thanh Tịnh

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã cũng đã trao kinh phí (60 triệu đồng) hỗ trợ xây dựng 1 căn nhà cho hộ nghèo và tặng mô hình sinh kế cho 5 hộ nghèo (mỗi mô hình 8,5 triệu đồng) từ nguồn Quỹ "Vì người nghèo" xã.