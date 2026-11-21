Chương trình tặng bò sinh sản là hoạt động an sinh xã hội thiết thực, góp phần tạo sinh kế bền vững, nâng cao thu nhập cho người dân. Ảnh: Phạm Ngọc

Mỗi hộ được hỗ trợ một con bò giống khỏe mạnh, đã được tiêm phòng và kiểm dịch đầy đủ. Trước khi nhận bò, các hộ được cán bộ chuyên môn hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, làm chuồng trại và cách xử lý một số bệnh thường gặp.

Đây là hoạt động nằm trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2030.