Ia Khươl hỗ trợ 22 con bò sinh sản cho các hộ khó khăn
Ngày 20-11, Phòng Kinh tế xã Ia Khươl (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Phòng Văn hóa - Xã hội đã trao 22 con bò sinh sản cho các hộ dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn tại làng Tơ Vơn.
Mỗi hộ được hỗ trợ một con bò giống khỏe mạnh, đã được tiêm phòng và kiểm dịch đầy đủ. Trước khi nhận bò, các hộ được cán bộ chuyên môn hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, làm chuồng trại và cách xử lý một số bệnh thường gặp.
Đây là hoạt động nằm trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2030.
Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/ia-khuol-ho-tro-22-con-bo-sinh-san-cho-cac-ho-kho-khan-post605535.html