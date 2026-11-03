Ia Hrung triển khai công tác phối hợp đảm bảo an ninh trật tự thu hoạch nông sản

Tham dự có lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã; Công an xã Ia Hrung; lãnh đạo 4 Công ty Cà phê thuộc Tổng Công ty Cà phê Việt Nam gồm Công ty TNHH MTV Cà phê Ia Grai, Công ty Cà phê 706, Công ty Cà phê Ia Sao 1, Công ty Cà phê Ia Sao 2 và Công ty TNHH MTV Cà phê 15-Quân Khu 5 cùng thôn trưởng và Tổ bảo vệ an ninh trật tự cơ sở...

Quang cảnh hội nghị triển khai nhiệm vụ phối hợp đảm bảo an ninh trật tự niên vụ thu hoạch nông sản năm 2026 tại xã Ia Hrung. Ảnh: Nguyễn Diệp

Sau sáp nhập, Ia Hrung là một trong những xã có diện tích cà phê lớn của tỉnh Gia Lai với hơn 7.548 ha, riêng diện tích cà phê của 5 Công ty đứng chân trên địa bàn chiếm khoảng 2.000 ha, còn lại diện tích của người dân. Trong đó, diện tích kinh doanh 7.230 ha, sản lượng ước đạt 26.751 tấn.

Trên cơ sở nội dung quy chế phối hợp giữa Công an xã với các Công ty Cà phê đứng chân trên địa bàn. Trong năm 2025, Công an xã Ia Hrung phối hợp với các Công ty triển khai nhiều giải pháp bảo đảm ANTT, bảo vệ tài sản, phòng-chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Thường xuyên trao đổi thông tin định kỳ hoặc đột xuất về ANTT và các vụ vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh cà phê trên địa bàn.

Đặc biệt, phối hợp với lực lượng bảo vệ ANTT cơ sở và lực lượng bảo vệ các Công ty tổ chức 150 lượt tuần tra với trên 350 lượt lực lượng tham gia tuần tra, kiểm soát tại các khu vực trọng điểm như vườn cà phê, kho chứa, sân phơi, khu chế biến, các tuyến đường vận chuyển nông sản…chủ động rà soát các vị trí có nguy cơ cao tăng cường tuần tra ban đêm vào giờ cao điểm.

Tổ chức chốt chặn khi cần thiết; sẵn sàng cung cấp hình ảnh, dữ liệu camera khi yêu cầu điều tra xác minh. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; triển khai phòng cháy, chữa cháy, phối hợp công tác đăng ký, quản lý cư trú, tiếp nhận, bảo vệ hiện trường và xử lý vụ việc vi phạm.

Để bảo đảm ANTT, UBND xã Ia Hrung đã ban hành Kế hoạch tăng cường công tác đảm bảo ANTT trước, trong và sau mùa vụ thu hoạch cà phê năm 2026. Theo đó, từ ngày 25-10-2026 đến ngày 10-12-2026, Công an xã Ia Hrung tập trung nhân lực bảo đảm ANTT tại khu vực có diện tích cà phê lớn, giáp ranh với địa bàn lân cận, các tuyến đường thường xuyên vận chuyển.

Tại buổi sơ kết, đại diện các Công ty đã trình bày nhiều tham luận về kết quả thực hiện nhiệm vụ phối hợp đảm bảo ANTT mùa vụ nông sản như giải pháp nâng cao hiệu quả phối hợp quản lý chặt lao động thời vụ. Phát huy sức mạnh gắn kết với thôn, làng kết nghĩa…

Tại đây, Công an xã Ia Hrung cùng các Công ty Cà phê đứng chân trên địa bàn xã ký kết biên bản phối hợp đảm bảo ANTT niên vụ thu hoạch cà phê 2026.