Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Khánh Phong

Tại hội nghị, các lực lượng trao đổi, đánh giá tình hình địa bàn, thống nhất tăng cường tuần tra tại các vườn cà phê, tuyến đường giao thông và khu vực trọng điểm; chủ động phát hiện, ngăn chặn hành vi trộm cắp cà phê, tài sản và các vi phạm pháp luật khác.

Các lực lượng cũng phối hợp vận động hộ dân, công nhân và người lao động từ địa phương khác đến thu hái cà phê chấp hành các quy định về cư trú; thực hiện đăng ký tạm trú, thông báo lưu trú theo quy định, đồng thời nâng cao ý thức tự bảo vệ tài sản.

Thiếu tá Nguyễn Duy Tình-Phó Trưởng Công an xã Ia Grai tham gia ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Khánh Phong

Bên cạnh đó, Công an xã, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và lực lượng bảo vệ công ty tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý các vụ việc phát sinh.

Việc thống nhất phương án phối hợp nhằm phát huy trách nhiệm của từng lực lượng trong phòng ngừa tội phạm, giữ gìn an ninh, trật tự và bảo đảm an toàn giao thông, giúp người dân, công nhân yên tâm thu hoạch, bảo vệ thành quả lao động trong vụ mùa cà phê năm 2026.