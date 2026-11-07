Ði tìm vẻ đẹp của đất và người Ðồng Nai

Tác phẩm giao lưu nghề truyền thống. Ảnh: Nguyễn Quang Hùng

Từ sinh viên ngành sư phạm Toán bén duyên với nhiếp ảnh nghệ thuật, ống kính của nghệ sĩ Nguyễn Quang Hùng đã góp phần lưu giữ hình ảnh một Đồng Nai năng động, giàu bản sắc, đang chuyển mình trên hành trình hội nhập và phát triển.

Mê nhiếp ảnh

Sinh năm 1967 tại phường Bình Phước, nghệ sĩ Nguyễn Quang Hùng bén duyên với nhiếp ảnh từ những năm tháng còn ngồi trên giảng đường đại học. Vốn theo học ngành sư phạm Toán, ông đến với nghệ thuật nhiếp ảnh bằng sự tò mò, yêu thích và dần bị cuốn hút bởi khả năng ghi lại những khoảnh khắc giàu cảm xúc của cuộc sống. Có lẽ, tư duy logic được rèn luyện từ ngành học đã hình thành ở ông cách quan sát, cảm nhận bố cục, ánh sáng và đường nét trong mỗi khung hình.

Những năm 1987-1990, ông Hùng tích cực tham gia phong trào nhiếp ảnh tại Thành phố Hồ Chí Minh, có thời gian gắn bó với công việc trợ lý phát hành báo để vừa kiếm sống, vừa nuôi dưỡng đam mê. Đến năm 1993, ông trở về Đồng Xoài mở tiệm nhiếp ảnh, quay phim, chụp hình. Từ đây, chiếc máy ảnh trở thành người bạn đồng hành trong công việc cũng như cuộc sống của ông.

“Năm 2006, khi Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Bình Phước (trước đây) được thành lập, tôi được tín nhiệm bầu làm Phó Trưởng ban Nhiếp ảnh, rồi sau đó đảm nhiệm vai trò Chi hội trưởng Chi hội Nhiếp ảnh tỉnh Bình Phước (trước đây). Trong suốt quãng thời gian ấy, tôi không chỉ tích cực tham gia những chuyến đi thực tế để ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ mà còn vận dụng kinh nghiệm của bản thân, hỗ trợ các tay máy của địa phương nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ” - ông Hùng chia sẻ.

Điều dễ nhận thấy ở nghệ sĩ Nguyễn Quang Hùng là sự nhiệt tình và tinh thần chịu khó đi thực tế. Ông quan niệm muốn có những bức ảnh giàu cảm xúc, người cầm máy phải đến tận nơi, quan sát tỉ mỉ và hòa mình vào nhịp sống. Một vùng đất đẹp không chỉ bởi cảnh quan mà còn bởi con người, phong tục, tập quán, những câu chuyện đời thường được lưu giữ qua từng khoảnh khắc. Bởi vậy, đề tài sáng tác của ông khá rộng, từ hoạt động kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội đến đời sống sinh hoạt của đồng bào các dân tộc.

Dù cuộc sống mưu sinh có lúc khiến thời gian dành cho nhiếp ảnh nghệ thuật bị “thu hẹp”, nhưng mỗi tác phẩm nghệ sĩ Nguyễn Quang Hùng trình làng đều ghi lại dấu ấn trong lòng công chúng. Trong đó, tác phẩm Khắc phục hậu quả đoạt giải B Cuộc thi ảnh Lực lượng vũ trang tỉnh Bình Phước (trước đây) lần thứ nhất; hay tác phẩm Thong thả ghi lại nét đẹp bình yên của du lịch Hội An, xuất sắc đoạt giải nhất Cuộc thi ảnh đẹp Quảng Nam (trước đây, nay là thành phố Đà Nẵng) năm 2018, mang về cho ông giải thưởng là một chuyến du lịch trải nghiệm tại Thái Lan.

Kết nối, lan tỏa phong trào

Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, không gian văn hóa, văn học nghệ thuật của Đồng Nai được mở rộng, tạo cơ hội giao lưu, kết nối và sáng tác cho đội ngũ văn nghệ sĩ. Nghệ sĩ Nguyễn Quang Hùng ấp ủ thực hiện những bộ ảnh về Đồng Nai trên hành trình hội nhập và phát triển. Trong đó, ông đã và đang ghi lại sự chuyển động của đô thị, những đổi thay trong đời sống dân cư, vẻ đẹp của cảnh quan thiên nhiên và bản sắc văn hóa được bồi đắp qua nhiều thế hệ.

Ông Hùng cho hay: “Trên cương vị Trưởng ban Nhiếp ảnh, Hội Văn học nghệ thuật Đồng Nai, tôi xác định một trong những nhiệm vụ quan trọng là kết nối đội ngũ sáng tác ở các địa phương, nhất là lực lượng nhiếp ảnh khu vực phía Bắc và phía Nam của thành phố. Tôi chủ động phối hợp, đề xuất tổ chức các đợt giao lưu, tọa đàm, hướng dẫn nghiệp vụ để các nghệ sĩ cùng tham gia, tích cực sáng tác nhiều tác phẩm mới”.

Một số tác phẩm nhiếp ảnh của nghệ sĩ Nguyễn Quang Hùng về vùng đất, con người phía Bắc Đồng Nai. Ảnh: NVCC

Điều làm nên “thương hiệu” của nghệ sĩ Nguyễn Quang Hùng trong lòng người dân địa phương và đồng nghiệp lại chính là tính cách hào sảng, điềm tĩnh. Phần lớn những bức ảnh ông chụp đều được ông chia sẻ hoàn toàn miễn phí cho các đơn vị, cá nhân và tổ chức mà ông đồng hành để phục vụ công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh quê hương. Bởi vậy, ông thường được mọi người gọi bằng cái tên trìu mến “nghệ sĩ của nhân dân”.

Nói về định hướng trong thời gian tới, Trưởng ban Nhiếp ảnh Nguyễn Quang Hùng chia sẻ: “Tôi đang ấp ủ nhiều kế hoạch, bên cạnh việc tiếp tục đoàn kết anh em nhiếp ảnh khu vực phía Bắc và phía Nam Đồng Nai, tôi sẽ tiếp tục phối hợp, phát động các chuyến đi thực tế sáng tác mới. Tôi dự kiến sẽ liên kết với chính quyền các xã, phường theo hướng xã hội hóa, nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho các nghệ sĩ nhiếp ảnh thâm nhập thực tế, ghi lại những chuyển mình từ cơ sở”.

Trước mắt, nghệ sĩ Nguyễn Quang Hùng đang tích cực kêu gọi, truyền cảm hứng cho các tay máy trong và ngoài thành phố chuẩn bị tham gia tác nghiệp tại "Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết" thành phố Đồng Nai năm 2026 và Giải Đồng Nai marathon - Trường Tươi Group 2026, Cúp Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai. Sự kiện văn hóa, thể thao lớn không chỉ là sân chơi cho nhiếp ảnh thỏa sức sáng tạo, mà qua ống kính của người nghệ sĩ còn góp phần khắc họa một Đồng Nai năng động, sáng tạo, thân thiện, nghĩa tình.

“Việc mở rộng không gian văn hóa nghệ thuật đã tạo ra một “cú hích” lớn, giúp lực lượng nhiếp ảnh của các khu vực có điều kiện giao lưu và học hỏi lẫn nhau. Chúng tôi đang nỗ lực thâm nhập thực tế từ cơ sở, để từng tác phẩm không chỉ lưu giữ bản sắc mà còn bắt trọn "hơi thở", sự chuyển mình của quê hương trong thời kỳ hội nhập và phát triển”. Trưởng ban Nhiếp ảnh, Hội Văn học nghệ thuật Ðồng NaiNGUYỄN QUANG HÙNG